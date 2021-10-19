Зеленский рассказал, в каком формате готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото УНИАН, Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV, сообщается на сайте главы государства.

"Украина, в свою очередь, заинтересована во встрече с президентом России в любом формате", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что надеется на встречу "Нормандской четверки" в составе Германии, России, Украины и Франции. Зеленский отметил, что те позиции, которые были обсуждены страной во время встречи в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, были неконфликтными. Кроме того, официальный Киев устами Зеленского заявил о готовности применять меры, необходимые для того, чтобы встреча состоялась.

"Я не знаю всех деталей и разговоров встречи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с российской стороной, которая состоялась затем, и понятно, почему. Наверное, там тоже есть вопросы и предложения, как всегда, с той стороны", – пояснил президент Украины.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".

"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.