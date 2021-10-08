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За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты"

8 октября 2021, 13:15

Антон Поляков в эфире одного из телеканалов рассказал о подкупе депутатов прямо в стенах Верховной Рады.

Антон Поляков
За три дня до смерти Поляков рассказал, как "слугам" в туалете раздавали "конверты" / УНИАН

Нардеп, член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков за три дня до смерти заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходит в туалет. При нем "слугам" раздают деньги ... Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать: "Иди, рассказывай?" При нем раздавали. Так о каком вы можете демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?", - рассказал Поляков в эфире одного из украинских телеканалов.

Впрочем, о ком именно шла речь, он не сообщил.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

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Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.

Таксист рассказал, что в машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Полякову было 33 года.

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новости Украины Антон Поляков закон об олигархах
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