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Такси остановили из-за нарушения ПДД: в полиции рассказали подробности смерти Полякова

8 октября 2021, 12:12

Водитель такси в разговоре с правоохранителями сообщил, что на заднем сиденье находится пассажир, которого он взял подвезти с остановки.

Антон Поляков
В полиции рассказали подробности смерти Полякова / УНИАН

Ночью 8 октября в столичном районе Березняки полиция умер нардеп Антон Поляков. Депутата в безсознательном состоянии случайно обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал, из-за нарушения правил дорожного движения. Но спасти его не удалось.

"Остановив это транспортное средство, патрульные во время общения с водителем заметили, что сзади находился пассажир в бессознательном состоянии. Этого гражданина патрульные вытащили из авто. К сожалению, реанимационные меры не дали результата. Врачи констатировали смерть", — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в комментарии ТСН.

В свою очередь, в патрульной полиции уточняют, что остановили автомобиль Hyundai Sonata на проспекте Соборности в Киеве. Водитель такси в разговоре сообщил, что на заднем сиденье находится пассажир, которого он взял подвезти с остановки.

Патрульные срочно вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж. В дальнейшем инспекторы достали Подоляка из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание.

До приезда "скорой" патрульные начали сердечно-легочную реанимацию. Медики, приехавшие на место, продолжили проводить реанимационные действия, однако их действия оказались напрасными.

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Сейчас тело Полякова доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Коллеги депутата сообщают, что будут проводить еще и токсикологическую экспертизу, чтобы выяснить, не было ли ядовитых веществ в его организме.

Что известно о смерти Антона Полякова?

Нардеп сел в такси около 2:00 ночи 8 октября в Днепровском районе Киева. По информации водителя, политику стало плохо, его тошнило, потом появились судороги. Спасти жизнь Полякову не удалось.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.

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Национальная полиция новости Украины Антон Поляков
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