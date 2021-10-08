В Киеве внезапно умер Антон Поляков: все подробности смерти нардепа

Антон Поляков умер ночью 8 октября в такси/ Фото t.me/pavlovskynews

В ночь на пятницу, 8 октября, умер Антон Поляков - народный депутат Украины Мужчина ехал в такси, по дороге ему стало плохо. Его пытались реанимировать врачи скорой, но спасти народного избранника им не удалось. Главред собрал все, что на данный момент известно о трагедии.

Смерть Полякова - что говорят в полиции

Утром в Нацполиции Украины сообщили, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым нардепа Антона Полякова. Ему стало плохо по дороге в такси.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

По данным СМИ, Антона Полякова подобрал таксист возле дороги на проспекте Соборности, когда тот ловил машину. По словам водителя, нардеп был "явно пьян", в машине его рвало.

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Таксист нарушил правила дорожного движения, его остановила полиция. Нардеп, который сидел на заднем сидении, уже был без сознания. Вызвали скорую помощь, но медики не смогли его реанимировать.

"Вызвали скорую помощь. Его ещё откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли", - рассказал источник в полиции.

Тем временем источники Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщают, что запаха алкоголя от найденного мертвым нардепа Полякова не было.

"Запаха алкоголя от него не было, в автомобиле ему стало плохо и стошнило", - сказал собеседник агентства.

Позже в Киевской городской прокуратуре подтвердили, что народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси. Машину остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. При потерпевшем обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Какие версии причин смерти Полякова отрабатывает полиция

По данным СМИ, у копов есть две версии смерти народного избранника. Как пишет издание Страна со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, Полякова могли отравить, либо он сам чем-то отравился.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед тем, как сел в такси, и многое будет понятно", - сказал собеседник издания.

В МВД говорят, что сбоев в системе видеонаблюдения Smart City этой ночью не было, архив сохранился. Сейчас правоохранители его просматривают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

В полиции назвали предварительную причину смерти нардепа Полякова

Как сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.

По данным Страны, на шее погибшего обнаружены ссадины в виде полос, которые перерываются в районе кадыка.

Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появится, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли.

Антон Поляков - что о нем известно

Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии Слуга народа в 206-м округе в Черниговской области. 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции. Свое решение они объяснили нарушением договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии Слуга народа по "идеологическим и моральным принципам". После исключения вступил в группу За будущее.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.