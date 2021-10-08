Смерть нардепа Полякова: СМИ выяснили, какие версии причин трагедии есть у полиции

Антон Поляков умер в такси 8 октября/ Фото пресс-служба Слуги народа/Facebook

В три часа ночи в пятницу, 8 октября, умер Антон Поляков - народный депутат Украины. Он скончался в такси. Правоохранители отрабатывают две версии смерти народного избранника.

Как пишет издание Страна со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, Полякова могли отравить, либо он сам чем-то отравился.

"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - сказал собеседник издания.

В МВД говорят, что сбоев в системе видеонаблюдения Smart City этой ночью не было, архив сохранился. Сейчас правоохранители его просматривают, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 8 октября, умер народный депутат Антон Поляков. Мужчина ехал в такси, по дороге ему стало плохо. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

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Таксист, который вез нардепа, раскрыл подробности смерти Полякова. По его словам, нардеп "явно был пьян", в машине его рвало.

Таксист нарушил правила дорожного движения, его остановила полиция. Нардеп, который сидел на заднем сидении, уже был без сознания. Вызвали скорую помощь, но медики не смогли его реанимировать.

Тело Полякова доставили во второй морг г. Киева. Причину смерти нардепа должна установить судебно-медицинская экспертиза.