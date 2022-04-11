УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

11 апреля 2022, 00:25

Российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.

Владимир Зеленский
Зеленский о вранье Кремля / Офис президента

Военные РФ заврались до того, что уже больше шести недель утверждают, что не попали ни в один гражданский объект, говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

Глава государства также подчеркнул, что они боятся сказать, что вся российская политика десятки лет была ошибочной и только разрушила все, что было в отношениях с Украиной предыдущего времени.

"Они боятся признать то, что десятки лет делали ошибочные ставки и тратили колоссальные ресурсы на полных ничтожеств, про которых думали, что это герои украинско-российской дружбы, а эти ничтожества только в одном умельцы. В том, чтобы вытягивать деньги с кошельков, не признавать ошибок. Они, не желая отказываться от нереалистических политических амбиций начали эту войну. Они обвиняли нас, что война началась из-за нас. Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты", - заявил Зеленский.

Читайте также"У Украины нет времени ждать": Зеленский рассказал о новой мишени России

Он также отметил, что российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаНа Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий Путина Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВ Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путина "Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсети"Не захотела по-хорошему, будем по-плохому": в Мозыре солдаты РФ изнасиловали студентку - соцсети
Поддержите Главред

Последние новости

00:25

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

10 апреля, воскресенье
23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавшихВидео

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

Реклама
23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

Реклама
19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

18:19

Шестое чувство не подводит: названы знаки с самой сильной интуицией

18:17

Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогдамнение

17:54

В ЕС назвали сроки получения Украиной статуса кандидата на членствоВидео

17:25

Украину атакует снег и ливень: когда потеплеет и придет настоящая веснаВидео

17:22

Россию ждет дефолт в этом году с вероятностью 90% - Bloomberg

17:16

ВСУ сокрушили "Терминатора": под Киевом уничтожили штурмовой вертолет РФ с экипажемВидео

17:09

"Не успела убежать": под Киевом кадыровец зверски изнасиловал и жестоко убил украинкуВидео

16:47

Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митингВидео

16:38

"Россияне все сгорели": 20-летний украинский танкист в одиночку "раскрошил" танки и 3 БМП оккупантовВидео

16:31

Путин обсудит с Лукашенко включение Беларуси в число стран-гарантов безопасностиВидео

16:22

"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

16:11

Даже после поражения в войне с Украиной фашизм из России не исчезнетмнение

Реклама
16:09

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда ждать окончания войны и что ожидает украинцев

15:51

Как избавиться от запаха в ванной – 5 эффективных способов

15:49

Сын Джона Леннона нарушил многолетнюю клятву ради прекращения войны в УкраинеВидео

15:47

Украине предложили купить 100 немецких самоходных гаубиц – СМИВидео

15:43

Трое братьев в Буче спасли два десятка стариков: один спасал людей даже после убийства оккупантамиВидео

15:21

В Днепре больше нет аэропорта - оккупанты безбожно бомбят город и областьВидео

15:08

Россия хочет захватить Мариуполь до 9 мая - АрестовичВидео

15:08

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-34, который летел атаковать Николаев

15:02

"Битву за Донбасс начнут в 3-4 утра": Гайдай рассказал о жутком сценарии оккупантовВидео

14:56

Бойцы ВСУ впервые ударили из ПЗРК Starstreak и уничтожили два БПЛА оккупантов РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять