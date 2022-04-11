Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

Зеленский о вранье Кремля / Офис президента

Военные РФ заврались до того, что уже больше шести недель утверждают, что не попали ни в один гражданский объект, говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

Глава государства также подчеркнул, что они боятся сказать, что вся российская политика десятки лет была ошибочной и только разрушила все, что было в отношениях с Украиной предыдущего времени.

"Они боятся признать то, что десятки лет делали ошибочные ставки и тратили колоссальные ресурсы на полных ничтожеств, про которых думали, что это герои украинско-российской дружбы, а эти ничтожества только в одном умельцы. В том, чтобы вытягивать деньги с кошельков, не признавать ошибок. Они, не желая отказываться от нереалистических политических амбиций начали эту войну. Они обвиняли нас, что война началась из-за нас. Они 8 лет убивали нас, а мы виноваты", - заявил Зеленский.

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Он также отметил, что российские оккупанты потратили в Украине уже около 2000 ракет, бесчисленное количество авиабомб, но при этом обвиняют в войне Украину.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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