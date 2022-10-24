Зеленский обратился к Израилю: призвал сделать выбор между Киевом и Москвой и дать Украине ПВО

Украине ждет от Израиля положительного решения по поставкам ПВО - Зеленский / Коллаж Офис президента, Reuters, АрміяІнформ

Президент Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, на чьей стороне Иерусалим в войне Москвы против Киева. Он поблагодарил израильский народ за медицинскую помощь украинцам и призвал поддержать Украину предоставлением стране систем противовоздушной обороны для защиты от агрессии России в небе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, украинский гарант в ходе своего обращения к израильскому народу призвал Израиль определиться, на чьей он стороне в войне России против Украины.

"Не время ли Израилю выбрать, с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы ответите на мои вопросы", - сказал гарант.

Президент отметил, что Израиль еще с 2014 года, когда Россия начала гибридную войну против Украины, похоже, решила не помогать украинскому государству оружием, "чтобы не раздражать Кремль".

"Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально", - заявил гарант и отметил, что Киев уже 8 лет просит помощи у Иерусалима.

По его словам, если бы раньше Украина смогла защитить свое небо, у Москвы не было бы мотива пойти за содействием в войне к Тегерану.

"Если бы Украина сразу могла обезопасить свое небо, столкнувшись с ракетной и дроновой угрозой, у России сейчас не было бы даже мотива – идти в Иран и предлагать ему что-то в обмен на содействие в терроре", - полагает гарант.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народ Израиля за понимание, медицинскую помощь, и достоверное освещение израильскими СМИ войны России против Украины с осуждением российского террора. Он выразил надежду, что поддержка усилится предоставлением ПВО.

"И мы видели: нас поддерживают на Земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Позиция Израиля по вопросу поставок оружия Украине

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября заявил, что Киев планирует официально обратиться к Израилю с просьбой поставить системы ПВО. По словам дипломата, обращение будет на фоне поддержки Ираном России в войне против украинского государства.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября заявил, что Иерусалим продолжит помогать Украине в гуманитарной и медицинской сферах. Однако израильское государство не готово оказывать Киеву военную поддержку.

Позже Ганц сказал, что Иерусалим готов помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах. Однако повторил отсутствие планов по предоставлению Киеву оружия.

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