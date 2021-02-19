Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств

Президент считает, что урегулирование статуса нацменьшинств поможет защитить их права.
Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает принять закон о защите прав национальных меньшинств в Украине. Этим документом власти намерены регулировать использование языков, а также защиту самобытности.
Зеленский считает, что урегулирование статуса нацменьшинств поможет защитить их права. Кроме того, он рассчитывает, что новый закон уравняет в правах все нацменьшинства, передает сайт президента.
"Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", – высказался Зеленский.
Проблема языка в Украине
- С января 2021 сфера обслуживания перешла на новые правила. Отныне персонал должен общаться с посетителями на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента. После этого последовала череда скандалов.
- Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке. В Instagram был опубликован оскорбительный комментарий в отношении украинского языка.
- Магазин еврейской кухни в Одессе угрожали поджечь за издевательство над украинским языком. В городе разгорелся нешуточный скандал.
- На Закарпатье отменили все региональные языки. Береговский и Виноградовский районы стали последними, где было отменено действие решений о региональных языках.
- Работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов. Еще один эпизод в череде скандалов, которые вызваны недавно вступившим в силу законом о функционировании украинского языка как государственного.
- Эксперт считает, что языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего. Глава Жилищного союза Украины убежден, что украинизация — огромная ошибка и трагедия для многонациональной Украины.
Автор: Диана Беловодская