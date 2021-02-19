Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств

Зеленский берет под защиту языки нацменьшинств / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский предлагает принять закон о защите прав национальных меньшинств в Украине. Этим документом власти намерены регулировать использование языков, а также защиту самобытности.

Зеленский считает, что урегулирование статуса нацменьшинств поможет защитить их права. Кроме того, он рассчитывает, что новый закон уравняет в правах все нацменьшинства, передает сайт президента.

"Мы как государство должны защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но одновременно требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский. Это справедливо", – высказался Зеленский.

Проблема языка в Украине