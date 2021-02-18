"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов

Работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском / УНИАН

В Кривом Роге работница госкомпании Укрпошта отказалась обслуживать посетителя на украинском языке. Более того, женщина в нарушение инструкций в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 работала без маски. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"Вы не имеете права меня снимать. Я еще раз говорю: вы не имеете права меня снимать, выйдите отсюда. Я разговариваю, как мне удобно. Никто, ни на каком языке не запрещал мне разговаривать Все такие умные, прям капец", — устроила женщина перепалку с клиентом.

Недовольный клиент пообещал отправить ролик с жалобой на действие женщины руководству Укрпошты. А она в ответ вызвала патруль полиции.

"Про Укрпошту не удивился. А когда случайно прочитал описание, то выпал. Подтверждаю, у нас в Кривбассе дичь с Укрпоштой. Сидят совки и что-то себе под нос бубнят. Это не мое отделение, но все аналогично", - прокомментировал пользователь Troll Quantum.

"Сознательно отказалась общаться на государственном языке, невзирая на просьбы клиента. Надо отсылать видео и заявление Уполномоченному по защите государственного языка", - написал пользователь Alex Meln.

"Почему она думает, что ее как работника почты при исполнении обязанностей нельзя снимать? Штраф за отсутствие маски, отказ обслуживать государственным языком, заведомо ложный вызов полиции (она же соврала и сказала - что клиент "буйный")", - написал пользователь Cloud Man.

Читайте также"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык

Напомним, ранее сообщалось: