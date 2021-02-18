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"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов

18 февраля 2021, 19:44
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Еще один эпизод в череде скандалов, которые вызваны недавно вступившим в силу законом о функционировании украинского языка как государственного.

Укрпочта
Работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском / УНИАН

В Кривом Роге работница госкомпании Укрпошта отказалась обслуживать посетителя на украинском языке. Более того, женщина в нарушение инструкций в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 работала без маски. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"Вы не имеете права меня снимать. Я еще раз говорю: вы не имеете права меня снимать, выйдите отсюда. Я разговариваю, как мне удобно. Никто, ни на каком языке не запрещал мне разговаривать Все такие умные, прям капец", — устроила женщина перепалку с клиентом.

Недовольный клиент пообещал отправить ролик с жалобой на действие женщины руководству Укрпошты. А она в ответ вызвала патруль полиции.

"Про Укрпошту не удивился. А когда случайно прочитал описание, то выпал. Подтверждаю, у нас в Кривбассе дичь с Укрпоштой. Сидят совки и что-то себе под нос бубнят. Это не мое отделение, но все аналогично", - прокомментировал пользователь Troll Quantum.

"Сознательно отказалась общаться на государственном языке, невзирая на просьбы клиента. Надо отсылать видео и заявление Уполномоченному по защите государственного языка", - написал пользователь Alex Meln.

"Почему она думает, что ее как работника почты при исполнении обязанностей нельзя снимать? Штраф за отсутствие маски, отказ обслуживать государственным языком, заведомо ложный вызов полиции (она же соврала и сказала - что клиент "буйный")", - написал пользователь Cloud Man.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Жительница Днепра Анна Счасная-Гарус написала в Facebook о том, что в одном из городских кафе сотрудница в категорической форме отказалась обслуживать ее на украинском языке - как то требует новый языковой закон.
  • Счасная-Гарус утверждала, что бариста заявила ей: "Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда".
  • На следующий день стало известно, что владелица кафе уволила сотрудницу.
  • До того руководство сети супермаркетов Novus в Киеве уволило кассиршу, на которую поступила жалоба от покупательницы ‒ в том, что та отказалась обслуживать ее на украинском языке.

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