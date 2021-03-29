Зеленский хочет поговорить с Путиным, Меркель и Макроном - Мендель

Зеленский планирует поговорить с Путиным, Меркель и Макроном - Мендель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран Нормандского формата – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она отметила, что также обсудят дальнейшие действия для урегулирования ситуации.

"Президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки", - рассказала Мендель в эфире телеканала "Дом".

Она подчеркнула, что количество случаев открытия огня увеличилась с начала года.

По словам Мендель, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня.

Она отметила, что тогда чуть ли не впервые за годы боевых действий на Донбассе количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз.

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