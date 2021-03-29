Зеленский хочет поговорить с Путиным, Меркель и Макроном - Мендель

Президент намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки".
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить ситуацию на Донбассе с лидерами стран Нормандского формата – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она отметила, что также обсудят дальнейшие действия для урегулирования ситуации.
"Президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормандской четверки", - рассказала Мендель в эфире телеканала "Дом".
Она подчеркнула, что количество случаев открытия огня увеличилась с начала года.
По словам Мендель, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня.
Она отметила, что тогда чуть ли не впервые за годы боевых действий на Донбассе количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз.
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции. Украину на Нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства найдет другой формат переговоров с каждой стороной.
- 28 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.