Зеленский раскрыл планы по бизнесу с оккупированным "ЛДНР" Донбассом

Украина будет бороться с тем, кто ведет бизнес с ОРДЛО - Зеленский / УНИАН

Украина как государство будет бороться с лицами, которые ведут бизнес на оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донецкой и Луганской областей. Такая деятельность несет угрозу безопасности страны, заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, опубликованного пресс-службой ОП.

По словам главы государства, он как президент обязан и намерен проводить работу по ликвидации таких угроз согласно требованиям действующего законодательства.

"Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

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