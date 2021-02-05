Зеленский раскрыл планы по бизнесу с оккупированным "ЛДНР" Донбассом

Лица, которые ведут с бизнес с предприятиями из ОРДЛО, несут угрозу Украине, утверждает Владимир Зеленский.
Украина как государство будет бороться с лицами, которые ведут бизнес на оккупированных российско-террористическими войсками территориях Донецкой и Луганской областей. Такая деятельность несет угрозу безопасности страны, заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, опубликованного пресс-службой ОП.
По словам главы государства, он как президент обязан и намерен проводить работу по ликвидации таких угроз согласно требованиям действующего законодательства.
"Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз", - подчеркнул Владимир Зеленский.Читайте такжеУ Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России
Бизнес в ОРДЛО – новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля на основании решения СНБО ввел санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником парламентария Виктора Медведчука. В результате таких действий вещание его телеканалов – 112 Украина, NewsOne и ZIK – запрещено на территории Украины.
- Украинская правда и ряд других СМИ со ссылкой на источники во власти заявили, что существуют сведения, согласно которым Тараса Козака назвали причастным к действующей на оккупированной Луганщине компании Донские угли, финансировавшей телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о финансировании каналов Медведчука из ОРЛО пока является предположительной и неподтвержденной.