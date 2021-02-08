Журналист объяснил, как закрытие "каналов Медведчука" связано с приговором Навальному

Если версия с Навальным и "каналами Медведчука" правдива, то власти хорошо сработали – журналист / Reuters

Санкции в отношении соратника Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZiK ввели в один день с оглашением приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в России. Решение по медиаресурсам именно в этот день могло быть связано с тем, что российским властям было не до украинских событий. Иначе на закрытие каналов отреагировали бы ФСБ, МВД и лично Владимир Путин, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист, генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

"Почему именно в этот день? У меня есть версия, что это, конечно, связано с делом Навального. Потому что в России все с утра до вечера, и еще несколько дней после этого были заняты только этим. Им не до украинских каналов было", - предполагает он.

Также журналист добавил, что если бы ограничения запустили в какой-либо другой день, наверняка все увидели бы реакцию со стороны российских силовых структур, а также президента РФ Владимира Путина.

"Потому что если бы это было в спокойном состоянии, то поверьте мне, МИД России, ФСБ и сам Путин сказали бы пару слов. Но им всем было не до этого, потому что именно в этот день Навального осудили. Им было явно не до Украины. Если это правда, то я могу сказать одно – хорошо сработано", - подчеркнул Александр Мартыненко.Читайте такжеВ МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука"

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Суд заменил ему условный срок на реальный по делу, связанному с компанией Ив Роше. Он был осужден на 3,5 года. Навальному зачли срок пребывания под домашним арестом, его намерены отправить в колонию на 2,8 лет.

Санкции против "каналов Медведчука"