Журналист объяснил, как закрытие "каналов Медведчука" связано с приговором Навальному

Владимир Путин мог лично отреагировать на санкции против каналов Тараса Козака, считает Александр Мартыненко.
Санкции в отношении соратника Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZiK ввели в один день с оглашением приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному в России. Решение по медиаресурсам именно в этот день могло быть связано с тем, что российским властям было не до украинских событий. Иначе на закрытие каналов отреагировали бы ФСБ, МВД и лично Владимир Путин, заявил в эфире телеканала Украина 24 журналист, генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.
"Почему именно в этот день? У меня есть версия, что это, конечно, связано с делом Навального. Потому что в России все с утра до вечера, и еще несколько дней после этого были заняты только этим. Им не до украинских каналов было", - предполагает он.
Также журналист добавил, что если бы ограничения запустили в какой-либо другой день, наверняка все увидели бы реакцию со стороны российских силовых структур, а также президента РФ Владимира Путина.
"Потому что если бы это было в спокойном состоянии, то поверьте мне, МИД России, ФСБ и сам Путин сказали бы пару слов. Но им всем было не до этого, потому что именно в этот день Навального осудили. Им было явно не до Украины. Если это правда, то я могу сказать одно – хорошо сработано", - подчеркнул Александр Мартыненко.Читайте такжеВ МИД предупредили об ударе России из-за санкций против "каналов Медведчука"
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному. Суд заменил ему условный срок на реальный по делу, связанному с компанией Ив Роше. Он был осужден на 3,5 года. Навальному зачли срок пребывания под домашним арестом, его намерены отправить в колонию на 2,8 лет.
Санкции против "каналов Медведчука"
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел санкции против парламентария от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Ограничения привели к запрету на вещание телеканалам 112, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат соратнику Медведчука.
- В Офисе президента заявили, что власти получили доказательную базу, согласно которой "каналы Медведчука" длительное время финансировались Россией.
- Украинские средства массовой информации со ссылкой на источники в СБУ и СНБО сообщили, что у Тараса Козака может быть бизнес в оккупированном Луганске. Предполагается, что прибыль от предприятия Донской уголь, которое работает в "ЛНР", могла идти на финансирование телеканалов.