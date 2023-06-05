Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 7 июня. Все важные приметы и строгие запреты в этот день.

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Что нельзя делать 7 июня / pixabay

7 июня церковь почитает память Ивана и священномученика Ферапонта. Этот день хозяйкам добавлял много забот. Нужно было рано утром выйти в огород и все грядки укрыть, потому что с Иванова дня начинают выпадать медвяные росы.

Медяные росы считаются вредными, им приписывали поражение растений ржавчиной.

Матери чутко следили за тем, чтобы дети босиком не бегали по траве. Ведь, согласно поверью, тот, кто наступит на траву, сильно заболеет.

С Иванова дня начинали сеять поздние яровые хлеба и собирать некоторые лекарственные травы, а хозяйки высаживали рассаду капусты.

Что можно делать 7 июня

В этот летний день лучше надеть белое, в таком случае у вас все будет хорошо, при этом, все жизненные сферы будут для вас удачливы. Ваш успех на работе также не заставит себя ждать, вы сможете добиться поставленных целей и улучшить свое состояние здоровья.

7 июня заболевшего надевают белую рубаху, тогда он обязательно вылечится.

Обязательно в этот день собирать лекарственные травы, чтобы готовить отвары.

А еще смена имиджа 7 июня пойдет на пользу и волосам, и личной жизни.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя 7 июня совершать генеральную уборку. Нельзя 7 июня и мести пол веником, поскольку считалось, что вместе с мусором и пылью в этот день можно вынести из дома счастье, финансовое благополучие и удачу. Нельзя 7 июня ходить по утренней росе. Можно заболеть. Нельзя 7 июня носить черную и серую одежду, иначе все лето пройдет в тоске и грусти. Нельзя 7 июня плевать на землю. Верили, что плевок может ее осквернить. Нельзя 7 июня просить о повышении по службе или прибавления зарплаты, поскольку все может случиться наоборот.

Приметы на 7 июня

Если на рябине много цветов, то будет урожай хлеба.

Если листья на деревьях поблекли, то завелась медвяная роса.

Если поздно цветет рябины, то будет долгая осень.

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