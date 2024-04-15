Что нельзя приносить в дом, чтобы не было несчастья - приметы 16 апреля

16 апреля церковь почитает память трех мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Они были родными сестрами, которые в молодом возрасте потеряли своих родителей. Они посвятили свою жизнь духовной благочестивой жизни, отвергая предложения о браке.
О неприступности сестер узнал император Диоклетиан и приказал им ехать к нему в качестве невест. Девушки стояли на своем и заявили, что единственным Небесным Женихом является Христос. Это разгневало императора и он приказал заживо сжечь Агапию и Хионию. Ирину закололи стрелами, когда она пыталась убежать.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 16 апреля.
Что можно делать 16 апреля
- В этот день нужно подготовить семена к высадке. Эти дни считаются благоприятными для работ в поле и огороде.
- В этот день нужно навести порядок в саду. Можно начать белить деревья.
Что нельзя делать 16 апреля
1. Нельзя 16 апреля заниматься рыбалкой. Считается, что вместе с рыбой вы принесете в дом несчастье.
2. Нельзя 16 апреля давать и брать деньги взаймы. Предки верили, что тогда в жизни начнутся большие финансовые проблемы.
Приметы 16 апреля
- Если в этот день вы увидели радугу, то скоро ухудшится погода.
- Если в этот день сильный дождь, то будет теплое лето.
- Если в этот день слышен гром, то хлеб хорошо уродит.
- Если в этот день ветер, то летом тоже будет прохладно.
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