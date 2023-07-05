Что никогда не делали 7 июля, чтобы деньги не потерять: приметы

Что нельзя делать 7 июля. Приметы на Ивана Купала и как привлечь удачу.
7 июля церковь отмечает праздник Рождество Иоанна Предтечи. В народе также отмечается праздник Ивана Купала.
В этот день ходили в лес, чтобы найти травы, потому что считалось, что до восхода солнца они обладают чудодейственной силой.
7 июля нужно было обязательно искупаться. Верили, что вода становится целебной.
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Также в ночь накануне праздника люди совершали различные обряды, ритуалы, гадания. Среди них ритуал от болезней, заговор от нечисти, обряд на богатство, гадание на венке, воде, костре, ромашке и многие другие.
Что нельзя делать 7 июля
- Нельзя 7 июля давать деньги в долг. Верили, что счастье и благополучие может покинуть вас. Нельзя 7 июля думать о плохо и грустить. Верили, что еще долго ждать радости.
- Нельзя 7 июля срезать цветы для красоты. Стебли цветов можно только ломать.
- Нельзя поднимать чужие деньги 7 июля. Верили, что можно привлечь проблемы со здоровьем.
Приметы 7 июля
- Если дождь идет, то через пять дней солнышко будет смеяться.
- Если листья папоротника мужского закручиваются вниз, то к теплому солнечному дню.
- Если много росы, то хорошо уродятся огурцы.
- Если искупается на Ивана Купала, то избавится от всех болезней.
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