Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запреты

Что нельзя делать 11 мая. Все важные приметы и запреты, которые нельзя нарушать.
11 мая церковь почитает память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народе праздник называли Максимов день.
Мученика Максима в народном календаре связали с березовым соком. С этого дня его начинали собирать и отпаивать им больных. При этом существовали особые приметы и поверья, например, нельзя собирать сок в дождь или туман, а лучший и наиболее целебный сок можно собрать не в нижней части дерева, а верхней.
Также принято было приносить домой березовый сок. Верили, что он мжет очистить от невзгод ваш дом.
видео дня
В Максимов день принято просить друг у друга прощения — обиды скоро забудутся, вражда превратится в дружбу.
Что нельзя делать 11 мая
- Нельзя 11 мая подстригать волосы и ногти ребенку.
- Нельзя 11 мая прокалывать уши. Верили, что можно оглохнуть.
- Нельзя 11 мая объявлять помолвке. Верили, что влюбленные скоро разведутся.
Приметы на 11 мая
- Если звезды сильно мерцают на рассвете, то будет дождь в ближайшее время.
- Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.
- Если весь день дует ветер с юга, то быть хорошему урожаю.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май.
Читайте также: