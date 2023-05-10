Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запреты

Что нельзя делать 11 мая. Все важные приметы и запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 11 мая / pixabay

11 мая церковь почитает память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народе праздник называли Максимов день.

Мученика Максима в народном календаре связали с березовым соком. С этого дня его начинали собирать и отпаивать им больных. При этом существовали особые приметы и поверья, например, нельзя собирать сок в дождь или туман, а лучший и наиболее целебный сок можно собрать не в нижней части дерева, а верхней.

Также принято было приносить домой березовый сок. Верили, что он мжет очистить от невзгод ваш дом.

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В Максимов день принято просить друг у друга прощения — обиды скоро забудутся, вражда превратится в дружбу.

Что нельзя делать 11 мая

Нельзя 11 мая подстригать волосы и ногти ребенку. Нельзя 11 мая прокалывать уши. Верили, что можно оглохнуть. Нельзя 11 мая объявлять помолвке. Верили, что влюбленные скоро разведутся.

Приметы на 11 мая

Если звезды сильно мерцают на рассвете, то будет дождь в ближайшее время.

Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.

Если весь день дует ветер с юга, то быть хорошему урожаю.

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