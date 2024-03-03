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Что нужно сделать дома 4 марта, чтобы ушли все беды: приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
3 марта 2024, 19:04
Что нельзя делать 4 марта. Важные приметы и запреты, которые уберегут вас от неприятностей.
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Что нельзя делать 4 марта / фото: pixabay

4 марта церковь почитает память преподобного Герасима Иорданского. Он родился в богатой семье и получил христианское воспитание. В юном возрасте он избрал подвижническую жизнь и отправился в Тиванскую пустыню в Египте, а затем в Иорданскую пустыню, где основал монастырь. Он стал популярным местом для мужчин, которые стремились к христианскому совершенству.

Герасим проводил Великий пост, не кушая ничего, кроме святого Причастия. Святой вел свой монашеский устав и получил от Господа дар прозорливости. В его монастыре было не менее 70 отшельников, которые жили в уединенной келье 5 дней в неделю, а затем собирались на литургию в Евхаристию.

Что можно делать 4 марта

  • В этот день нужно прислушиваться к кукушке.
  • В этот день незамужние девушки выбегали из дома и смотрели, кто встретится им на пути. Если это была женщина, то в этом году она выйдет замуж.
  • В этот день нужно навести в доме порядок. Предки верили, что если так сделать, то это избавит от бед и несчастий.

Что нельзя делать 4 марта

1. Нельзя 4 марта совершать большие покупки. Предки верили, что они не принесут счастье.

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2. Нельзя 4 марта держать дома поломанные или старые вещи. Считается, что это может принести серьезные неприятности.

3. Нельзя 4 марта громко разговаривать или смеяться. Предки верили, что это может притянуть нечистую силу.

4. Нельзя 4 марта разговаривать с незнакомцами. Иначе они могут унести из вашей жизни благополучие.

Приметы 4 марта

  • Если в этот день летает много птиц, то скоро будет очень жарко.
  • Если в этот день ночь безоблачная, то весна будет теплой.
  • Если в этот день прилетели скворцы, то снега уже не будет.
  • Если в этот день из теплых краев вернулись птицы, то весна будет ранней.

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