Что нужно сделать дома 4 марта, чтобы ушли все беды: приметы дня

4 марта церковь почитает память преподобного Герасима Иорданского. Он родился в богатой семье и получил христианское воспитание. В юном возрасте он избрал подвижническую жизнь и отправился в Тиванскую пустыню в Египте, а затем в Иорданскую пустыню, где основал монастырь. Он стал популярным местом для мужчин, которые стремились к христианскому совершенству.
Герасим проводил Великий пост, не кушая ничего, кроме святого Причастия. Святой вел свой монашеский устав и получил от Господа дар прозорливости. В его монастыре было не менее 70 отшельников, которые жили в уединенной келье 5 дней в неделю, а затем собирались на литургию в Евхаристию.
Что можно делать 4 марта
- В этот день нужно прислушиваться к кукушке.
- В этот день незамужние девушки выбегали из дома и смотрели, кто встретится им на пути. Если это была женщина, то в этом году она выйдет замуж.
- В этот день нужно навести в доме порядок. Предки верили, что если так сделать, то это избавит от бед и несчастий.
Что нельзя делать 4 марта
1. Нельзя 4 марта совершать большие покупки. Предки верили, что они не принесут счастье.
2. Нельзя 4 марта держать дома поломанные или старые вещи. Считается, что это может принести серьезные неприятности.
3. Нельзя 4 марта громко разговаривать или смеяться. Предки верили, что это может притянуть нечистую силу.
4. Нельзя 4 марта разговаривать с незнакомцами. Иначе они могут унести из вашей жизни благополучие.
Приметы 4 марта
- Если в этот день летает много птиц, то скоро будет очень жарко.
- Если в этот день ночь безоблачная, то весна будет теплой.
- Если в этот день прилетели скворцы, то снега уже не будет.
- Если в этот день из теплых краев вернулись птицы, то весна будет ранней.
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