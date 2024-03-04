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Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы

Ангелина Подвысоцкая
4 марта 2024, 17:00
Что можно делать 5 марта. Важные приметы и защиты, которые принесут удачу в ваш дом.
погода, приметы
Что нельзя делать 5 марта / фото: pexels

5 марта церковь почитает память святого Конона Мандонского. Конон родился в деревне Выдана. Он занимался огородничеством, был богобоязненным и очень добрым человеком. Местные жители считали его добродушным человеком. Он был неопытным, но пытался жить по Божьим заповедям.

Однажды в город пришел новый наместник Публий, который не любил христиан и хотел их полностью уничтожить. В то время императором был Деций Траян. Военные рассказали Публию о Кононе и наместник приказал привести мужчину на суд. Конон не отказался от веры и тогда ему вбили в ноги множество гвоздей, а затем гнали перед колесницей. Тогда он и погиб.

Что можно делать 5 марта

  • В этот день можно начинать удобрять землю и рыть огород.
  • В этот день нужно замачивать семена в воде, чтобы позже высеять. Предки верили, что тогда урожай будет очень богатым.
  • В этот день нужно много работать. Считается, что тогда Конон подарит удачу во всех делах.

Что нельзя делать 5 марта

1. Нельзя 5 марта ходить в гости и приглашать их к себе. Предки верили, что так из дома можно вынести счастье и достаток.

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2. Нельзя 5 марта делать большие покупки. Считается, что они будут напрасными.

3. Нельзя 5 марта держать злобу на других. Иначе вы сами себе принесете неприятности.

Приметы 5 марта

  • Если в этот день ясная погода, то летом не будет града.
  • Если в этот день уже появились бабочки и мухи, то морозов больше не будет.
  • Если в озере плавают утки, то весна будет теплой.
  • Если в этот день сильный ветер, то скоро будет мороз.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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