Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы

Что можно делать 5 марта. Важные приметы и защиты, которые принесут удачу в ваш дом.

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Что нельзя делать 5 марта / фото: pexels

5 марта церковь почитает память святого Конона Мандонского. Конон родился в деревне Выдана. Он занимался огородничеством, был богобоязненным и очень добрым человеком. Местные жители считали его добродушным человеком. Он был неопытным, но пытался жить по Божьим заповедям.

Однажды в город пришел новый наместник Публий, который не любил христиан и хотел их полностью уничтожить. В то время императором был Деций Траян. Военные рассказали Публию о Кононе и наместник приказал привести мужчину на суд. Конон не отказался от веры и тогда ему вбили в ноги множество гвоздей, а затем гнали перед колесницей. Тогда он и погиб.

Что можно делать 5 марта

В этот день можно начинать удобрять землю и рыть огород.

В этот день нужно замачивать семена в воде, чтобы позже высеять. Предки верили, что тогда урожай будет очень богатым.

В этот день нужно много работать. Считается, что тогда Конон подарит удачу во всех делах.

Что нельзя делать 5 марта

1. Нельзя 5 марта ходить в гости и приглашать их к себе. Предки верили, что так из дома можно вынести счастье и достаток.

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2. Нельзя 5 марта делать большие покупки. Считается, что они будут напрасными.

3. Нельзя 5 марта держать злобу на других. Иначе вы сами себе принесете неприятности.

Приметы 5 марта

Если в этот день ясная погода, то летом не будет града.

Если в этот день уже появились бабочки и мухи, то морозов больше не будет.

Если в озере плавают утки, то весна будет теплой.

Если в этот день сильный ветер, то скоро будет мороз.

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