Что нужно выпить 6 марта, чтобы быть здоровым: важные приметы дня

Что нельзя делать 6 марта. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем и неприятностей.

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Что нельзя делать 6 марта / фото: pixabay

6 марта церковь почитает память святого Константина и 42 мучеников из Аммореи, пишет Википедия. Этими мучениками стали воины, которые участвовали в войне между греческим императором Феофилом и сарацинами. Именно сарацины взяли в плен 42 воинов. Среди них был святой Константин, который отказался от священнического сана, чтобы стать воином.

Сарацины пытали всех воинов и заставляли, чтобы те отказались от христианской веры. Среди мучеников были Летий, Феофил, Феодор, Мелиссен, Каллист, Васой и другие. Несмотря на пытки они не отказались от веры. За это их приговорили к смертной казни.

Читайте в материале Главреде о том, что можно и нельзя делать 6 марта.

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Что можно делать 6 марта

В этот день нужно выпить воду из колодца. Предки верили, что такая вода обретает лечебные свойства.

В этот день нужно пойти в баню. Считалось, что это очистит тело и душу от всех проблем.

Что нельзя делать 6 марта

1. Нельзя 6 марта вмешиваться в чужие дела и сплетничать. Если нарушить запрет, то вы сами можете оказаться объектом для обсуждения.

2. Нельзя 6 марта набирать воду из чужого колодца. Предки верили, что после этого человек станет жадным.

Приметы 6 марта

Если в этот день услышали стук дятла, то будут затяжные холода.

Если в этот день мороз, то лето будет сухим.

Если в этот день прилетели ласточки, то скоро будет потепление.

Если в этот день морозный воздух, то лето будет жарким.

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