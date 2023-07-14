Что положить в кошелек 16 июля, чтобы всегда деньги были: приметы дня

Что нельзя делать 16 июля. Все строгие приметы и запреты дня.
16 июля церковь почитает память мучеников Мокия и Марка. В народе считали 16 июля несчастливым днем.
В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. Считается, что особенно хорошо мак растет на полях битв.
А вот семена дикого мака являются мощным оберегом. Их желательно освятить в церкви в Медовый спас (14 августа), а потом всегда носить с собой.
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Что можно делать 16 июля
- Тем, кто вступает в брак 16 июля, для защиты молодой семьи от зависти и несчастий нужно на время свадебной церемонии насыпать в обувь мак.
- Также 16 июля стоит насыпать мак под подушку, чтобы не мучила бессонница, в кошельки, чтобы всегда деньги водились, а также у порога входной двери, чтобы нечисть не могла зайти в дом.
Что нельзя делать 16 июля
- Нельзя 16 июля создавать обереги и талисманы.
- Нельзя в день Мокия и Демида начинать новые дела, особенно – связанные с деньгами. Верили, что день приносит только потери и убытки.
- Нельзя 16 июля пить алкоголь. Верили, что можно попасть в большие неприятности.
- Нельзя 16 июля печь булочки с маком. Его надо применять только в качестве лекарственного средства.
- Нельзя 16 июля давать деньги в долг. По примете, не скоро отдадут, что чревато крупными ссорами и разрывом отношений.
Приметы 16 июля
- Если паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину, то к ясному дню.
- Если комары и мошки роем летают, то к хорошей погоде в ближайшую неделю.
- Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.
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