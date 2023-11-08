Что приготовить 9 ноября, чтобы все болезни отступили: приметы и запреты дня

9 ноября церковь почитает память преподобной Матроны. Она родилась в Восточной Римской империи в 392 году. Она была благочестиво девушкой. В молодом возрасте ее выдали замуж за богатого мужчину. Позже у них родилась дочь.
Матрона часто посещала церковь, молилась и просила прощения за свои грехи. Она познакомилась со старицами Евгенией и Сусанной. Женщина хотела жить в чистоте и посте, чтобы муж освободил ее от супружеского ига. Однажды она убежала от мужа и скрылась в монастыре.
Матрона постриглась и пошла в монастырь Вассиана, притворившись евнухом и молчала. Однако позже Вассиану приснился сон, в котором он узнал, что кто-то из евнухов является женщиной. Тогда Матрона все рассказала ему и ее отправили в женский монастырь, где она стала наставницей. Женщина предсказывала будущее, указывала на грехи, исцеляла больных и угадывала мнения людей.
Что можно делать 9 ноября
- В этот день нужно отдать ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Предки верили, что это поможет избавиться от бремени прошлого.
- В этот день нужно достать высушенные на зиму лечебные травы. Из них стоит приготовить чай или отвар. Это поможет избавиться от болезней.
- В этот день нужно хорошо выстирать вещи, если вы хотите их отдать. Иначе можно навлечь на себя несчастье.
Что нельзя делать 9 ноября
1. Нельзя 9 ноября ссориться с родными и друзьями. Если нарушить запрет, то в жизнь могут ворваться серьезные неприятности.
2. Нельзя 9 ноября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе в будущем могут появиться финансовые проблемы.
3. Нельзя 9 ноября планировать важные встречи. Они не принесут положительных результатов.
Приметы 9 ноября
- Если в этот день пошел дождь, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.
- Если утром иней, то урожая овса не будет.
- Если утром туман, то скоро будет оттепель.
- Если начался снегопад, то непогода затянется надолго.
- Если деревья в инее, то скоро будут сильные морозы.
- Если погода снежная, то май будет холодным.
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