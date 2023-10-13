Что сделать 14 октября, чтобы исцелиться от болезней: приметы и запреты дня

14 октября церковь чтит память мучеников Назария, Гервасия и Протасия и мученицы Параскевы Сербской. Все они были христианами и проповедовали веру. Протасий и Гервасий были близнецами-чудотворцами.
Параскева была из зажиточной семьи. После смерти родителей она раздала все имущество и приняла монашество вместе с братом. Женщина ушла в Иорданскую пустыню и прожила там до глубокой старости. За 2 года до смерти появился ангел, который велел вернуться ей в родной город. Параскева считается покровительницей женской работы и ткачества.
Что можно делать 14 октября
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. В этот день женщины могут попросить покровительства у святой Параскевы. У нее следует просить об исцелении ран, болезней и о защите от страстей.
- В этот день незамужние женщины могут просить о замужестве, хорошем женихе, счастливой семейной жизни и исцелении от женских болезней.
- В этот день женщины могут отдыхать. Лучше не нагружать себя тяжелой работой и уделить время себе.
- В этот день нужно помогать нищим. С ними нужно делиться едой, вещами. Также следует накормить бездомных животных.
Что нельзя делать 14 октября
1. Нельзя 14 октября готовить, стирать и убирать. Если нарушить этот запрет, то можно привлечь неприятности.
2. Нельзя 14 октября копать и сажать. В этот день лучше не беспокоить землю.
3. Нельзя 14 октября громко смеяться и веселиться. Это может привести к несчастью.
Приметы на 14 октября
- дождь с утра - завтра будет хорошая погода;
- теплая и солнечная погода - осень будет затяжной;
- снег выпал - Рождество будет без снега;
- северный ветер - к холодной зиме, южный - к мягкой.
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