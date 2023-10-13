Что сделать 14 октября, чтобы исцелиться от болезней: приметы и запреты дня

Что нельзя делать 14 октября. Старые приметы и запреты, которые уберегут от неприятностей.

https://glavred.info/primety/chto-sdelat-14-oktyabrya-chtoby-iscelitsya-ot-bolezney-primety-i-zaprety-dnya-10508056.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 14 октября / фото: pexels

14 октября церковь чтит память мучеников Назария, Гервасия и Протасия и мученицы Параскевы Сербской. Все они были христианами и проповедовали веру. Протасий и Гервасий были близнецами-чудотворцами.

Параскева была из зажиточной семьи. После смерти родителей она раздала все имущество и приняла монашество вместе с братом. Женщина ушла в Иорданскую пустыню и прожила там до глубокой старости. За 2 года до смерти появился ангел, который велел вернуться ей в родной город. Параскева считается покровительницей женской работы и ткачества.

Что можно делать 14 октября

В этот день нужно пойти в храм и помолиться. В этот день женщины могут попросить покровительства у святой Параскевы. У нее следует просить об исцелении ран, болезней и о защите от страстей.

В этот день незамужние женщины могут просить о замужестве, хорошем женихе, счастливой семейной жизни и исцелении от женских болезней.

В этот день женщины могут отдыхать. Лучше не нагружать себя тяжелой работой и уделить время себе.

В этот день нужно помогать нищим. С ними нужно делиться едой, вещами. Также следует накормить бездомных животных.

Что нельзя делать 14 октября

1. Нельзя 14 октября готовить, стирать и убирать. Если нарушить этот запрет, то можно привлечь неприятности.

видео дня

2. Нельзя 14 октября копать и сажать. В этот день лучше не беспокоить землю.

3. Нельзя 14 октября громко смеяться и веселиться. Это может привести к несчастью.

Приметы на 14 октября

дождь с утра - завтра будет хорошая погода;

теплая и солнечная погода - осень будет затяжной;

снег выпал - Рождество будет без снега;

северный ветер - к холодной зиме, южный - к мягкой.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.