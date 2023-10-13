Что никогда в жизни нельзя одалживать: 5 вещей, которые навлекут беду

Есть вещи, которые нельзя одалживать людям при определенных обстоятельствах. Лучше не нарушать запреты, чтобы не привлечь в семью проблемы.

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Что нельзя одалживать соседям / Коллаж: Главред, фото: pexels

Рано или поздно в жизни может появиться ситуация, когда к вам обратятся за помощью и попросят что-то одолжить. Однако не стоит отдавать сразу все, ведь есть вещи, которые нельзя одалживать.

Все дело в том, что некоторые вещи могут принести в жизнь неприятности после того, как они побывают в руках у других людей.

Предлагаем вам разобраться, что нельзя одалживать:

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1. Деньги. В целом можно одалживать людям деньги, но стоит помнить, что последние средства одалживать нельзя. Тогда вы привлечете в жизнь бедность и нищету. Также не стоит одалживать деньги в ночь на понедельник или в день рождения ребенка.

Если вы отправляетесь в дорогу, то также не стоит брать или отдавать деньги. Если у вас просит деньги богатый человек, то с деньгами к вам вернется успех.

2. Хлеб и соль. Нельзя одалживать последний кусок хлеба, чтобы не навлечь на семью безденежье. Также нельзя отдавать хлеб после заката и передавать его через порог. В таком случае в семье будут скандалы.

Если одалживать соль, что в семье или на работе могут начаться проблемы. Лучше не брать обратно соль, если вы уже ее одолжили.

3. Веник. Если одолжить веник, то дом останется без защиты и в него ворвутся неприятности. Все дело в том, что этот предмет обладает мощной энергетикой.

4. Сахар. Если одолжить его кому-то, то семью покинет счастье, появится недоразумение, а отношения ухудшатся. Если уже и давать сахар, то лучше отдать закрытую упаковку.

5. Одежда и украшения. Эти вещи обладают очень сильной энергетикой, ведь способны надолго сохранять энергетику владельцев. Если одежду или украшения возьмет человек с плохой энергетикой, то в жизнь может прийти очень много проблем.

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