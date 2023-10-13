УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что никогда в жизни нельзя одалживать: 5 вещей, которые навлекут беду

Ангелина Подвысоцкая
13 октября 2023, 22:25 обновлено 13 октября, 22:36
Есть вещи, которые нельзя одалживать людям при определенных обстоятельствах. Лучше не нарушать запреты, чтобы не привлечь в семью проблемы.
хлеб, деньги
Что нельзя одалживать соседям / Коллаж: Главред, фото: pexels

Рано или поздно в жизни может появиться ситуация, когда к вам обратятся за помощью и попросят что-то одолжить. Однако не стоит отдавать сразу все, ведь есть вещи, которые нельзя одалживать.

Все дело в том, что некоторые вещи могут принести в жизнь неприятности после того, как они побывают в руках у других людей.

Предлагаем вам разобраться, что нельзя одалживать:

видео дня

1. Деньги. В целом можно одалживать людям деньги, но стоит помнить, что последние средства одалживать нельзя. Тогда вы привлечете в жизнь бедность и нищету. Также не стоит одалживать деньги в ночь на понедельник или в день рождения ребенка.

Если вы отправляетесь в дорогу, то также не стоит брать или отдавать деньги. Если у вас просит деньги богатый человек, то с деньгами к вам вернется успех.

2. Хлеб и соль. Нельзя одалживать последний кусок хлеба, чтобы не навлечь на семью безденежье. Также нельзя отдавать хлеб после заката и передавать его через порог. В таком случае в семье будут скандалы.

Если одалживать соль, что в семье или на работе могут начаться проблемы. Лучше не брать обратно соль, если вы уже ее одолжили.

3. Веник. Если одолжить веник, то дом останется без защиты и в него ворвутся неприятности. Все дело в том, что этот предмет обладает мощной энергетикой.

4. Сахар. Если одолжить его кому-то, то семью покинет счастье, появится недоразумение, а отношения ухудшатся. Если уже и давать сахар, то лучше отдать закрытую упаковку.

5. Одежда и украшения. Эти вещи обладают очень сильной энергетикой, ведь способны надолго сохранять энергетику владельцев. Если одежду или украшения возьмет человек с плохой энергетикой, то в жизнь может прийти очень много проблем.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы интересные новости
Реклама

Главное за день

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

22:03 Мир
Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

20:43 Мир
"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

20:07 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:31

Сплошное волнение: дочь Елены Кравец оказалась в больнице

22:25

Что никогда в жизни нельзя одалживать: 5 вещей, которые навлекут беду

22:03

Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

20:59

Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ

20:59

РФ готовит новую "горячую точку" в ЕС: Зеленский назвал неожиданное направление

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
20:43

Армия Израиля вошла в Сектор Газа: ЦАХАЛ проводит рейды

20:07

"Горит вся Авдеевка": россияне бросили в штурм 10 тысяч оккупантов

20:01

США подняли авиацию в направлении Крыма: в Сети узнали детали

19:52

Украина "распылила" ЧФ и бьется с РФ: мощный результат встречи Зеленского с Рютте

Реклама
19:51

Ежемесячно Украина получает новые системы: Зеленский сообщил об усилении ПВО

19:21

Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ - Атеш

19:19

Бешеный ветер и сильный туман: синоптики предупредили об опасности

19:10

Украина получит ракеты AIM-9: что нужно знатьмнение

18:54

В "теме" – ФСБ и КГБ: ГУР раскрыло новые планы России втянуть в войну Беларусь

18:35

Удары по кораблям ЧФ: в ВМС назвали численность группировки РФ у берегов Украины

18:30

"Отрежь ногу - получишь группу": военному отказались давать 2 группу инвалидности

18:14

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 10 секунд найти собаку

17:56

Война не закончится полным освобождением украинских территорий: эксперт дал прогноз

17:37

Переломный момент в войне: Зеленский сообщил о 2 вариантах для Европы

17:35

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа

Реклама
17:06

Какие цветы посадить в октябре, чтобы вырос роскошный цветник весной

17:01

Конфликт накаляется: "Хезболла" заявила о готовности воевать против Израиля

16:57

Премия Дарвина для оккупантов: россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ

16:42

Что сделать 14 октября, чтобы исцелиться от болезней: приметы и запреты дня

16:41

Сделаю пожар в теплых местах: бывшая Остапчука подалась "во все тяжкие"

16:37

Опытная домохозяйка показала копеечное средство из аптеки, которое отчистит любой бытовой прибор от желтизны

16:37

Байден опередил Трампа в рейтингах, но проигрывает другим "республиканцам" – опрос

16:33

"Выходила на фестиваль Михалкова": звезда "Безумной свадьбы" жестко разнес "молчунью" Безрук

16:25

Колонны в огне: россияне бросили все силы на захват большого города на Востоке

15:46

Зимой грозит усиленный террор РФ энергетики Украины: Зеленский раскрыл планы врага

15:45

"ХАМАС устроил Бучу": журналист назвал разжигателей войны на Ближнем Востоке

15:43

Брак Тринчер и Волошина: муж певицы зарегистрировался на Tinder

15:39

Выбрось их с рук немедленно: можно ли собирать грибы возле дороги и рядом с поганками

15:25

Взорвали поезд с оружием: подробности дерзкой операции ССО в Мелитополе

15:23

Церковный праздник 14 октября: что нельзя делать на Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

15:08

Тарабарова рассекретила свои заработки

15:05

"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

14:52

"Увлекаюсь языком, культурой": Борис Джонсон скандально объявил себя русофилом

14:49

РФ готовит массированные удары: в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак

14:29

Последствия будут катастрофическими: ВСУ сообщили о тревожных новостях для врага

Реклама
14:25

Боррель разнес Китай из-за России: доверие подорвано, пусть помогут Украине

14:19

Лунный день 14 октября 2023: новый лунный цикл предвещает самый спокойный период октября

14:18

В Украину доставлена партия гумпомощи из Хорватии при поддержке Favbet Foundation

14:13

Святослав Вакарчук готовится порадовать поклонников новым альбомом

13:44

Ветер 15-20 метров в секунду и снег: синоптик рассказала о погоде на выходные

13:31

Мир "в обмен" на территории: около 80% украинцев против уступок агрессору России

12:46

Россия не выдержит долгой войны, Украине должны дать одержать победу – Подоляк

12:32

Головоломка, которая под силу лишь гениям: нужно найти число 869 за 19 секунд

12:25

В Севастополе атакован носитель крылатых ракет: СМИ узнали подробности от СБУ и ВМС

12:16

Можно ли получать сразу и льготы на ЖКХ, и субсидию: чиновники дали ответ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять