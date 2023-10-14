Что нельзя рассказывать другим 15 октября, чтобы не спугнуть удачу: приметы дня

Что нельзя делать 15 октября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут от неприятностей.

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Что нельзя делать 15 октября / фото: pixabay

15 октября церковь почитает память святого Ефимия Солунского. Он родился в простой палестинской семье. Ефимий рано женился, а в 18 лет принял постриг, оставив жену и дочь. Он подался в монастырь на гору Олимп. Позже он жал обет монаха и стал уединенно жить на горе Афон.

Что можно делать 15 октября

В этот день нужно помолиться святому Ефимию. Это убережет дом от нечистой силы, которая старается помешать женщинам во время домашней работы.

В этот день можно шить одежду. Раньше мужчины в этот день трепали лен, а из отходов вили грубые веревки и делали подстилки скоту.

В этот день нужно подготовить пасеку к зиме.

В этот день можно прочитать заговор на излечение мужчин. День считается удачным для зачатия ребенка.

Что нельзя делать 15 октября

1. Нельзя 15 октября работать по дому. В этот день можно лишь шить одежду.

2. Нельзя 15 октября заплетать косы и делать стрижку. Предки верили, что это приведет к неприятностям.

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3. Нельзя 15 октября рассказывать о своих планах. Считается, что если нарушить запрет, то ничего не сбудется.

4. Нельзя 15 октября грустить и плакать. Предки верили, что это может притянуть в жизнь еще больше неприятностей.

Приметы 15 октября

Если в этот день скопились тучи, то это к ненастью.

Если над восходящим солнцем облака, то будет плохая погода.

Если небо чистое, то хорошая погода затянется надолго.

Если появились комары, то зима будет поздней.

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