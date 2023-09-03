Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

5 сентября церковь почитает память Луппа Солунского, который проживал в конце III – начале IV века. Он творил многие чудеса. Однако язычники преследовали его за то, что он разбил их идолов.
Солунский добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана он был усечен мечем.
Что можно делать 5 сентября
- В этот день женщинам и детям нужно идти в лес. Там стоит собирать бруснику и сделать заготовки на зиму.
- Мужчины отправлялись в поле. Там они убирали лен и овес.
- 5 сентября к ужину ставят традиционные пироги с брусникой.
Что нельзя делать 5 сентября
1. Нельзя 5 сентября подметать пол. Предки верили, что это может вымести из дома здоровье, достаток и благополучие.
2. Нельзя 5 сентября говорить с незнакомцами в лесу. Считается, что там может бродить нечистая сила в человеческом облике.
3. Нельзя 5 сентября увольняться с работы. Резкие смены в жизни могут привести к проблемам.
4. Нельзя 5 сентября сплетничать и раскрывать собственные секреты. Это может стать причиной бед.
5. Нельзя 5 сентября лениться. Удача будет на стороне тех, кто любит трудиться.
Приметы 5 сентября
- Если журавли улетели на юг, то зима будет ранней.
- Если в этот день гром, то осень будет теплой, а зима холодной.
- Если утром мороз, то зима наступит рано.
- Если в этот день нет заморозков, то сентябрь будет теплым.
- Если журавли не кричат в полете, то будет непогода.
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