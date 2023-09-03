Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

Что нельзя делать 5 сентября. Строгие приметы и запреты уберегут от проблем и бед.

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Что нельзя делать 5 сентября / фото: pexels

5 сентября церковь почитает память Луппа Солунского, который проживал в конце III – начале IV века. Он творил многие чудеса. Однако язычники преследовали его за то, что он разбил их идолов.

Солунский добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана он был усечен мечем.

Что можно делать 5 сентября

В этот день женщинам и детям нужно идти в лес. Там стоит собирать бруснику и сделать заготовки на зиму.

Мужчины отправлялись в поле. Там они убирали лен и овес.

5 сентября к ужину ставят традиционные пироги с брусникой.

Что нельзя делать 5 сентября

1. Нельзя 5 сентября подметать пол. Предки верили, что это может вымести из дома здоровье, достаток и благополучие.

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2. Нельзя 5 сентября говорить с незнакомцами в лесу. Считается, что там может бродить нечистая сила в человеческом облике.

3. Нельзя 5 сентября увольняться с работы. Резкие смены в жизни могут привести к проблемам.

4. Нельзя 5 сентября сплетничать и раскрывать собственные секреты. Это может стать причиной бед.

5. Нельзя 5 сентября лениться. Удача будет на стороне тех, кто любит трудиться.

Приметы 5 сентября

Если журавли улетели на юг, то зима будет ранней.

Если в этот день гром, то осень будет теплой, а зима холодной.

Если утром мороз, то зима наступит рано.

Если в этот день нет заморозков, то сентябрь будет теплым.

Если журавли не кричат в полете, то будет непогода.

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