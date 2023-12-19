Чтобы не было проблем со здоровьем и деньгами: в какие дни можно мыть голову

Уход за волосами – неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека. И с этой, казалось бы, обычной процедурой связано множество примет и суеверий.
Наши предки верили, что волосы являются очагом накопленной энергии и через них в космос посылаются определенные сигналы. Поэтому стричь и мыть волосы можно было только в определенные дни. Так в какие же дни можно мыть голову, а когда это было запрещено?
Почему нельзя мыть голову в понедельник и пятницу
Понедельник - день тяжелый. Начинать дела в начале недели не рекомендуется. Также считается, что мыть голову в понедельник - не самая хорошая идея.
Если верить приметам, помытая голова в понедельник навлечет неудачу на все остальные трудовые будни - вся неделя пойдет потом наперекосяк, а на работе будут одни "промахи" и неудачи. Кроме того, увеличивается риск проблем со здоровьем и разводов.
Пятница считается плохим днем для банных процедур, поскольку именно в этот день Исус Христос был распят и подвергнут ужасным пыткам.
Согласно приметам, если мыть голову в пятницу, то они начнут выпадать.
В какие дни можно мыть волосы
Все дела лучше начинать со вторника, говорят в народе. Поэтому ответ на вопрос, можно ли мыть голову во вторник, будет положительным.
Суббота - идеальный день для того, чтобы помыть голову. Не зря первый выходной день после рабочей недели называют "банным".
Говорят, что мытье головы во вторник и субботу может привести к успеху, счастью, любви и улучшению здоровья.
Среда и четверг - нейтральные дни.
Наши предки считали, что именно в среду у человека ясная голова и мысли, а значит он готов к перезагрузке и накоплению новых сил.
В четверг волосы лучше помыть до восхода солнца - так можно зарядиться энергией и накопить позитивные мысли.
Почему нельзя мыть голову в воскресенье
Воскресенье - день отдыха, молитв и семейного досуга. В это день нельзя тратить время на уход за телом, ведь воскресение дано для душевного обогащения.
Считается, что мытье волос в воскресенье приведет к финансовым трудностям и потере работы.
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