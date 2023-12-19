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Чтобы не было проблем со здоровьем и деньгами: в какие дни можно мыть голову

Анна Ярославская
19 декабря 2023, 10:13
В какие дни недели не рекомендуется мыть волосы и когда самый благоприятный для этого период?
Мытье головы
В какие дни можно мыть голову, а когда это может принести неудачи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Уход за волосами – неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека. И с этой, казалось бы, обычной процедурой связано множество примет и суеверий.

Наши предки верили, что волосы являются очагом накопленной энергии и через них в космос посылаются определенные сигналы. Поэтому стричь и мыть волосы можно было только в определенные дни. Так в какие же дни можно мыть голову, а когда это было запрещено?

Почему нельзя мыть голову в понедельник и пятницу

Понедельник - день тяжелый. Начинать дела в начале недели не рекомендуется. Также считается, что мыть голову в понедельник - не самая хорошая идея.

видео дня

Если верить приметам, помытая голова в понедельник навлечет неудачу на все остальные трудовые будни - вся неделя пойдет потом наперекосяк, а на работе будут одни "промахи" и неудачи. Кроме того, увеличивается риск проблем со здоровьем и разводов.

Пятница считается плохим днем для банных процедур, поскольку именно в этот день Исус Христос был распят и подвергнут ужасным пыткам.

Согласно приметам, если мыть голову в пятницу, то они начнут выпадать.

В какие дни можно мыть волосы

Все дела лучше начинать со вторника, говорят в народе. Поэтому ответ на вопрос, можно ли мыть голову во вторник, будет положительным.

Суббота - идеальный день для того, чтобы помыть голову. Не зря первый выходной день после рабочей недели называют "банным".

Говорят, что мытье головы во вторник и субботу может привести к успеху, счастью, любви и улучшению здоровья.

Среда и четверг - нейтральные дни.

Наши предки считали, что именно в среду у человека ясная голова и мысли, а значит он готов к перезагрузке и накоплению новых сил.

В четверг волосы лучше помыть до восхода солнца - так можно зарядиться энергией и накопить позитивные мысли.

Почему нельзя мыть голову в воскресенье

Воскресенье - день отдыха, молитв и семейного досуга. В это день нельзя тратить время на уход за телом, ведь воскресение дано для душевного обогащения.

Считается, что мытье волос в воскресенье приведет к финансовым трудностям и потере работы.

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приметы уход за волосами
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