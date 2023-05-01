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Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делать

Мария Тупик
1 мая 2023, 23:10 обновлено 1 мая, 23:16
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Что нельзя делать 3 мая. Все важные приметы, которые принесут удачу.
весна, приметы
Что нельзя делать 3 мая / pixabay

3 мая церковь почитает память святого Федора. Была распространена традиция 3 мая ходить на кладбище, причитать, плакать и окликать родственников, которых уже нет в живых.

Никаких важных дел на 3 мая обычно не планировали, не устраивали крестин и свадеб. Это было время, предназначенное исключительно для поминовения умерших людей.

Также 3 мая обязательно нужно было накрыть обильный и богатый стол, чтобы предкам на том свете было хорошо.

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Чтобы в доме был уют и достаток, зажигали церковные свечи. Принято было в этот день просить святого успеха в работе и новых начинаниях.

Что нельзя делать 3 мая

  1. Нельзя 3 мая стирать постельное белье. В противном случае будут сниться кошмары, от которых потом не избавиться, поэтому нельзя нарушать данную примету. Если комнатные цветы в хорошем состоянии, то в вашем доме всегда присутствует финансовая удача.
  2. Нельзя 3 мая поливать комнатные цветы. Можно потерять все финансовое благополучие, а члены семьи из-за этого будут постоянно ссориться.
  3. Нельзя 3 мая надевать вещи швами наружу. Ждать неприятностей.
  4. Нельзя 3 мая допускать, чтобы кошка спала вместе с ребенком. Согласно приметам, она отбирает у него силы.

Приметы на 3 мая

  • Если гроза 3 мая, то ждать урожайный год.
  • Если зацвела мать-и-мачеха, то будет тепло.
  • Если комары появились, то ждать потепления.
  • Если гром в этот день, то предвещает урожайный год.

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