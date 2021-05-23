Какие вещи нельзя выбрасывать из дома, чтобы не выбросить счастье

Что нельзя выбрасывать из дома / pixabay

В доме нужно регулярно проводить уборку, ведь накопленный хлам задерживает в доме негативную энергетику.

Эзотерики говорят, что есть вещи, которые категорически нельзя выбрасывать, иначе с ними можно "выбросить" счастье.

По мнению экспертов, вещи хранят нашу энергетику. И если большинство мусора не несет опасности, то некоторые вещи могут представлять настоящую угрозу.

Главред расскажет, какие вещи нельзя выбрасывать из дома.

Хлеб

Раньше хлеб ценился на вес золота и во многих культурах он был священным. Считается, что выбросив хлеб, вы накликаете на себя бедность и голод. Но если хлеб стал черствым, его стоит отдать птицам.

Иконы

Ранее иконы, нательные кресты нельзя было выбрасывать ни в коем случае. Их передавали из поколения в поколение. Если вам не нужны иконы, лучше отнесите их в церковь.

Свадебное платье и фата

Если не хотите расстаться с супружеским счастьем, тогда берегите фату и свадебное платье, как зеницу ока. Избавляться от платья с фатой можно только в случае развода. Также не рекомендуют передавать их по наследству, чтобы ваше семейное счастье осталось с вами.

Читайте такжеПриметы и суеверия: какое дерево категорически нельзя сажать возле домаЧасы

Рабочие часы нельзя выбрасывать ни в коем случае, так вы "выбрасываете" свое время. Также выброшенные часы могут провоцировать ссоры в семье. Если вы хотите от них избавиться, то эзотерики советуют разобрать на мелкие детальки, вынести к мусорному баку и сказать: "Спасибо, что хорошо служили. Отпускаю на покой, чтобы других хозяев не знали".

Фотографии

Наши изображения несут энергетику – давно всем известно. Выбрасывая фото, вы выбрасываете "частичку человека". Если изображения попадут в руки к плохим людям, то они могут навредить через них. Фото принято сжигать, приговаривая: "Все плохое уходит, а хорошее остается и приходит".