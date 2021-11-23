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Купите их прямо сейчас: эти предметы принесут в дом богатство и удачу

23 ноября 2021, 22:59

Простой лавровый лист может стать вашим оберегом.

дом
Какие предметы принесут удачу в дом / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика и уют. Любая хозяйка или хозяин может принести в дом вещь, которая всю положительную энергетику убьет.

Специалисты назвали пять предметов в вашем жилище, которые помогут привлечь удачу, богатство, здоровье и любовь.

Самый простой и очень мощный оберег - веточка красной рябины. Небольшую ветку рябины стоит хранить весь год до появления новой. Рябина способна защитить дом от проблем и неурядиц.

Простой веник в доме может стать сильнейшим оберегом. Его стоит держать в углу помелом вверх. Тогда веник избавит вас от финансовых потерь и принесет удачу. А вот старый веник стоит выбросить.

Чтобы защитить ваш дом от бед и болезней нужно купить небольшую фигурку слона, но только не черного цвета. Как говорят специалисты, ее нужно поставить на кухне.

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Простой лавровый лист может стать вашим оберегом. Эксперты говорят, что лавровый лист способен защитить дом от "недоброго глаза". Просто положите листочек под порог.

Самое простое и полезное растение может спасти от беды и помочь вылечиться. Лаванда обладает уникальными способами сохранить в доме положительную энергетику. Хранить букет лаванды стоит в коридоре.

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