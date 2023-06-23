Можно привлечь большие проблемы с деньгами 24 июня: что нельзя делать и приметы

Что нельзя делать 24 июня, чтобы не привлечь проблем с деньгами, Приметы и строгие запреты.
24 июня церковь почитает память апостолов Варфоломея и Варнаву. В народе этот день называют Варнавой Земляничником, потому что в это время в лесу появляются первые ягоды.
Этот день принято проводить с родными, а по окончании праздника ходить в лес за земляникой.
24 июня обязательно нужно простить все старые обиды, тогда Варнава пошлет вам удачу.
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Также принято было 24 июня ухаживать за растениями. Верили, что так в доме будет удача и уют.
Что нельзя делать 24 июня
- Нельзя 24 июня срывать растения и рубить деревья. В народе это считается неуважением к Варнаве и Варфоломею.
- Нельзя 24 июня давать обещания и не выполнять их. Верили, что будут одни неприятности окружать.
- Нельзя 24 июня ссориться и ругаться с близкими.
- Нельзя 24 июня трогать монеты и разбрасывать деньги. Можно привлечь финансовые трудности, поэтому с деньгами нужно быть аккуратнее.
- Нельзя 24 июня говорить о проблемах со здоровьем. Верили, что все неприятности со здоровьем могут обостриться.
Приметы на 24 июня
- Если пчел утром не видно в поле, то к дождю к обеду.
- Если туман на воде, то к хорошему урожаю грибов.
- Если гуси против ветра летят, то к сырой погоде и холодному ветру.
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