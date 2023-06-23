Можно привлечь большие проблемы с деньгами 24 июня: что нельзя делать и приметы

Что нельзя делать 24 июня, чтобы не привлечь проблем с деньгами, Приметы и строгие запреты.

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лето, приметы / goodfon.ru

24 июня церковь почитает память апостолов Варфоломея и Варнаву. В народе этот день называют Варнавой Земляничником, потому что в это время в лесу появляются первые ягоды.

Этот день принято проводить с родными, а по окончании праздника ходить в лес за земляникой.

24 июня обязательно нужно простить все старые обиды, тогда Варнава пошлет вам удачу.

видео дня

Также принято было 24 июня ухаживать за растениями. Верили, что так в доме будет удача и уют.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя 24 июня срывать растения и рубить деревья. В народе это считается неуважением к Варнаве и Варфоломею. Нельзя 24 июня давать обещания и не выполнять их. Верили, что будут одни неприятности окружать. Нельзя 24 июня ссориться и ругаться с близкими. Нельзя 24 июня трогать монеты и разбрасывать деньги. Можно привлечь финансовые трудности, поэтому с деньгами нужно быть аккуратнее. Нельзя 24 июня говорить о проблемах со здоровьем. Верили, что все неприятности со здоровьем могут обостриться.

Приметы на 24 июня

Если пчел утром не видно в поле, то к дождю к обеду.

Если туман на воде, то к хорошему урожаю грибов.

Если гуси против ветра летят, то к сырой погоде и холодному ветру.

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