Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

Мы даже не задумываемся о последствиях, когда выбираем фото на заставку телефона.

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Что нельзя ставить на заставку телефона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Заставка телефона - это первое, что мы видим, когда включаем наше устройство. Однако не все изображения подходят для этого важного экрана. Некоторые фотографии или изображения могут иметь негативное влияние на наше настроение или даже принести нежелательные последствия.

Мы разбирались, что именно стоит избегать при выборе заставки для своего телефона и почему.

Своя фотография

Нежелательно использовать на заставке телефона фотографии, на которых вы смотрите прямо в камеру. Эти кадры считаются опасными, так как существует поверье, что они могут принести болезни и неудачу. Также стоит избегать фотографий, на которых вы выглядите печальными или испуганными, поскольку это кратковременное состояние может негативно повлиять на ваше общее настроение.

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Фотография с любимым человеком

Это связано с цифровой этикетом. Во-первых, люди могут испытывать зависть и нечаянно навлечь сглаз на ваши счастливые отношения. Кроме того, некоторые могут считать вас слишком хвастливыми. Лучше сохранить свои личные счастливые моменты в приватности и не позволить посторонним глазам вмешиваться, ведь счастье любит тишину.

Во-вторых, частое отображение совместных фотографий на заставке может негативно сказываться на вас. Аналогично частому взгляду в зеркало, это может привести к замечанию недостатков и нарушению спокойной жизни.

Фотография ребенка

Вплоть до определенного возраста не рекомендуется даже близким родственникам показывать фотографии новорожденных детей. То же самое относится и к более старшим детям, так как у них присутствует слабая, но очень яркая и невинная энергетика, которая может быть поглощена другими. Заботьтесь о вашем малыше и сохраните фотографии от посторонних глаз.

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