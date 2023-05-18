УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

Сергей Кущ
18 мая 2023, 12:56 обновлено 18 мая, 12:56
212
Мы даже не задумываемся о последствиях, когда выбираем фото на заставку телефона.
Что нельзя ставить на заставку телефона
Что нельзя ставить на заставку телефона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Заставка телефона - это первое, что мы видим, когда включаем наше устройство. Однако не все изображения подходят для этого важного экрана. Некоторые фотографии или изображения могут иметь негативное влияние на наше настроение или даже принести нежелательные последствия.

Мы разбирались, что именно стоит избегать при выборе заставки для своего телефона и почему.

Своя фотография

Нежелательно использовать на заставке телефона фотографии, на которых вы смотрите прямо в камеру. Эти кадры считаются опасными, так как существует поверье, что они могут принести болезни и неудачу. Также стоит избегать фотографий, на которых вы выглядите печальными или испуганными, поскольку это кратковременное состояние может негативно повлиять на ваше общее настроение.

видео дня

Фотография с любимым человеком

Это связано с цифровой этикетом. Во-первых, люди могут испытывать зависть и нечаянно навлечь сглаз на ваши счастливые отношения. Кроме того, некоторые могут считать вас слишком хвастливыми. Лучше сохранить свои личные счастливые моменты в приватности и не позволить посторонним глазам вмешиваться, ведь счастье любит тишину.

Во-вторых, частое отображение совместных фотографий на заставке может негативно сказываться на вас. Аналогично частому взгляду в зеркало, это может привести к замечанию недостатков и нарушению спокойной жизни.

Фотография ребенка

Вплоть до определенного возраста не рекомендуется даже близким родственникам показывать фотографии новорожденных детей. То же самое относится и к более старшим детям, так как у них присутствует слабая, но очень яркая и невинная энергетика, которая может быть поглощена другими. Заботьтесь о вашем малыше и сохраните фотографии от посторонних глаз.

Вам может быть интересно:

приметы телефон интересные новости
Реклама

Главное за день

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФ

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФ

13:52 Украина
"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУР

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУР

12:48 Мир
Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор Кевлюк

Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор Кевлюк

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика, из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:56

Не только с детьми: какие фото нельзя ставить на заставку телефона

12:48

"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУРВидео

12:25

Артиллеристы ВСУ в районе Лимана получили микроавтобус при содействии Favbet Foundation

12:25

Гороскоп на завтра 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

Реклама
12:21

Russia goodbye: Данилко признался, почему не поменял слова своего хита на Евровидении-2023

12:01

Радиостанция во Франции попала в скандал, назвав турне Зеленского по Европе "шапито"

12:00

Россия может потерпеть поражение в войне уже через четыре месяца - Виктор КевлюкЭксклюзив

11:51

ВСУ "насыпают" оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый

11:35

"Путин в отчаянии раскрывает карты": РФ начала применять свое самое лучшее оружие – аналитикВидео

11:29

Кто мать детей Киркорова: что известно о женщине из Украины, родившей наследников путинисту

11:28

Появились первые в истории полноразмерные фото Титаника со дна океана: как он выглядит сейчас

11:12

Врачебные комиссии при военкоматах будут работать иначе: что поменяла Верховная Рада

11:08

Путин запретил чиновникам увольняться, пока идет война - разведка Британии

11:07

"Гореть Вовке в аду вечно": СМИ рассказали о разладе между Путиным и патриархом Кириллом

10:49

Как легко и эффективно удалить мочевой камень в унитазе: нужно всего 3 ингридиента

Реклама
10:43

Стало известно, где жила Пугачева по приезду в Москву

10:38

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

10:36

США не разрешают украинским пилотам тренироваться на F-16 в Европе - New York Times

10:24

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

10:19

Полиция вручила подозрение в мошенничестве медийщику и адвокату Игорю Мизраху

09:52

В Крыму произошел взрыв на железной дороге: вагоны с зерном сошли с рельсов

09:48

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным - Гуменюк

09:48

США не против, чтобы другие страны передали ВСУ истребители F-16 – Politico

09:35

Неузнаваемая Долина поразила опухшим видом: врач уже поставила ей диагнозВидео

09:23

Ночной ракетный удар по Украине: силы ПВО сбили 29 из 30 российских ракет

09:09

"От кризиса нет панацеи": Зеленский встретился с спецпредставителем Китая Ли Хуэем - Bloomberg

09:04

Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

09:00

Будет два контрнаступления: летом зайдем в Крым, а осенью пойдем на Донбасс через Россию - СвитанЭксклюзив

08:58

"Угроза будет нависать над Киевом": Путин может устранить Лукашенко по одной из трех причин – генералВидео

08:55

Преследовали 2 часа: принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци

08:49

Гороскоп на сегодня 18 мая 2023: Рыбам – повышение, Стрельцам - угнетениеВидео

08:48

Хитрые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: это работает и сегодня

08:20

Болезнь Лукашенко - спектакль для россиян и Путинамнение

08:05

Повреждены два компонента: СМИ выяснили, что с ЗРК Patriot, который прикрыл Киев от ракет 16 мая

07:38

Российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута - ISWВидео

Реклама
07:35

Пригожин хочет убрать с должности Шойгу и вернуть Мизинцева - эксперты СШАВидео

06:47

РФ атаковала Украину ракетами, взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове: что известно

06:30

Россияне стали жертвами собственной пропагандымнение

05:10

В мире есть только два человека, которых боится Путин: бывший КГБист назвал их имена

04:33

Эстония поддержала членство Украины в НАТО

03:50

Потап признался, где находится сейчас, и почему не торопится в Украину

03:20

"Пытается подстелить себе соломку": Маломуж рассказал, какой спектакль разыгрывает ЛукашенкоВидео

03:20

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

02:45

Эксперт рассказал, что ВСУ будут делать в случае задержки с поставками F-16

02:10

Беларусь вырвется из лап Путина и восстанет против РФ, если Москва рискнет устроить аншлюс – генералВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять