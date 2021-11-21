Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в дом

Как привлечь удачу и отпугнуть нищету с помощью соли.
В каждом доме есть обычная пищевая соль. Это главный продукт, которым мы пользуемся каждый день. Специалисты говорят, что соль обладает невероятно мощной энергетикой в доме, и с ней связано очень много примет.
Эксперты рекомендуют никогда не давать соль в долг. Соседям, друзьям и даже родственникам. Если к вам пришли и попросили соль, возьмите деньги либо вежливо откажите.
Чтобы ваша положительная энергия в доме не разрушилась, нельзя хранить соль в открытой посуде. Соль должна быть в герметично закрытой емкости.
Никто из посторонних не должен знать, где в вашем доме хранится соль. Любой неправильный взгляд на этот продукт может стать фатальным для вашей семьи и привести к бедности.
Чтобы в вашем доме было благополучие и достаток, всегда должна быть соль. Никогда не доводите до того, чтобы в доме закончилась соль, это приведет к ссорам и болезням.
Специалисты говорят, что нельзя дарить и принимать солонку. Это может принести проблемы с семью, а тому, кто подарил - болезни. А еще, никогда не просите, чтобы вам купили соль. Этот продукт в дом могут принести только хозяева.
В какие дни нельзя покупать соль. Как утверждают специалисты, соль нельзя покупать в субботу и понедельник, чтобы не принести в семью беду. В остальные дни покупка соли будет благоприятной для вашего дома.
Читайте такжеЧтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу
Читайте также:
- Чтобы в доме был достаток: как правильно мыть полы и вытирать пыль, чтобы привлечь удачу
- Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатство
- Навлечете беду на себя и семью: что нельзя делать за столом на Новый год 2022