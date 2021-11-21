Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в дом

Что нельзя делать с солью / pixabay

В каждом доме есть обычная пищевая соль. Это главный продукт, которым мы пользуемся каждый день. Специалисты говорят, что соль обладает невероятно мощной энергетикой в доме, и с ней связано очень много примет.

Эксперты рекомендуют никогда не давать соль в долг. Соседям, друзьям и даже родственникам. Если к вам пришли и попросили соль, возьмите деньги либо вежливо откажите.

Чтобы ваша положительная энергия в доме не разрушилась, нельзя хранить соль в открытой посуде. Соль должна быть в герметично закрытой емкости.

Никто из посторонних не должен знать, где в вашем доме хранится соль. Любой неправильный взгляд на этот продукт может стать фатальным для вашей семьи и привести к бедности.

Чтобы в вашем доме было благополучие и достаток, всегда должна быть соль. Никогда не доводите до того, чтобы в доме закончилась соль, это приведет к ссорам и болезням.

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Специалисты говорят, что нельзя дарить и принимать солонку. Это может принести проблемы с семью, а тому, кто подарил - болезни. А еще, никогда не просите, чтобы вам купили соль. Этот продукт в дом могут принести только хозяева.

В какие дни нельзя покупать соль. Как утверждают специалисты, соль нельзя покупать в субботу и понедельник, чтобы не принести в семью беду. В остальные дни покупка соли будет благоприятной для вашего дома.

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