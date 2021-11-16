Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатство

Эксперты отмечают, что мед способен принести в дом достаток.
В ваш дом можно привлечь мощную и положительную энергию. Для этого специалисты назвали всего несколько простых вещей, которые помогут вам быть счастливыми.
Эксперты отмечают, что в каждом доме может погаснуть положительная энергия, и в доме будет накапливаться негатив. Чтобы избавиться от постоянных проблем, скандалов и неурядиц, стоит приобрести несколько предметов-талисманов.
Красивые букеты живых цветов приносят в дом радость, красоту и гармонию. Нельзя приносить в дом цветы с шипами в качестве талисмана и сухоцветов. А вот красивые хризантемы, герберы, гортензии привлекут в вашу жизнь удачу.
Мед обладает невероятной силой и энергией. Эксперты отмечают, что мед способен принести в дом достаток, но должен он быть полностью натуральным и без добавок. Перед тем, как принести в дом мед в качестве оберега, нужно обязательно убрать жилище. Важно, чтобы мед не был засахаренным.
Простой и древний способ для привлечения удачи и достатка в дом это гвоздь. Считается, что такой предмет может защитить вашу крепость от неудач и проблем, воровства и завистников. Чтобы гвоздь служил талисманом, его нужно как можно глубже забить в дверной косяк входной двери или кухни.
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