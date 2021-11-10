Чтобы в доме было счастье: названы 5 вещей, которые надо выбросить до Нового года 2022

Что нужно выбросить до Нового года 2022 / goodfon.ru

До Нового года 2022 остается совсем мало времени, а эксперты уже советуют начинать впускать в свою жизнь и дом положительную энергетику. Чтобы в будущем году у вас была счастливая жизнь, нужно пересмотреть вещи в доме и выбросить те, которые несут негатив.

Специалисты рассказали, что нужно выделить день и очистить свой дом от ряда вещей, которые попросту могут помешать вашему счастью в следующие 365 дней 2022 года.

Старые чеки, ненужные бумаги и квитанции. Все эти вещи блокируют в вашем доме финансовые потоки, потому от таких вещей нужно избавиться в первую очередь. Эксперты говорят, что такие вещи негативно влияют на ваш бюджет и денежное положение в целом.

Перед Новым годом 2022 нужно перебрать весь свой гардероб. Ненужные вещи лучше отдать на благотворительность, и такой поступок принесет в вашу жизнь благополучие, говорят эзотерики. А старые вещи (косметику, сумки, нижнее белье, испорченные вещи) нужно немедленно выбросить.

Также нужно пересмотреть все вещи для уборки и обязательно выбросить веник. В предверии Нового года нужно купить новый веник и швабру, тогда в вашем доме весь год будет чистота и порядок.

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Испорченные вещи стоит немедленно выбросить. Надбитые чашки, тарелки, посуда - это все источник негатива и приманка для проблем.

Вещи-вампиры. В каждом доме есть вещи, которые несут энергетику хозяина, но многие из них могут перестать работать. Такие вещи нужно выбросить и никогда больше не покупать. Также надо избавиться от старых амулетов, ненужных магнитиков на холодильнике или сухих цветов в вазочках.

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