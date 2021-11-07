Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя выбрасывать из дома

Что нельзя выбрасывать из дома / pixabay

Затеяли генеральную уборку в доме и решили выбросить все старые и ненужные вещи? Сильно не спешите. Как говорят специалисты, многие вещи в доме несут определенную энергию, даже если вы ими не пользуетесь.

Так, есть вещи, которые никогда нельзя выбрасывать, иначе можно привлечь беды, болезни и нищету в свою семью.

Иконы, свечи, молитвы и крестики. Эти вещи никогда нельзя бездумно выбрасывать в мусор. Наши предки передавали эти вещи из поколения в поколения, и даже случайная потеря считалась крайне дурным знаком. А вот подарить эти вещи храму - отличная идея.

Нельзя выбрасывать из дома старый кошелек. С этим кошельком можно выбросить свои деньги, удачу и статус. Если кошелек вам приносил только убытки, то от него стоит избавиться, но особенным способом. Кошелек либо закопайте под молодым деревом, либо сожгите.

Никогда не выбрасывайте из дома хлеб, крошки и еду. Наши предки очень ценили продукты. Хлеб в доме - это достаток и благополучие. Если вы его бездумно выбрасываете в мусор, то ваши дела в жизни не будут приносить вам достатка, а удача отвернется стороной. А если вы выбрасываете остатки еды, то можно привлечь в дом нищету. Если в доме остался черствый хлеб, сухари, отдайте их животным - домашним или диким.

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