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Чтобы в нем всегда водились деньги: названы три вещи, которые должны быть в кошельке

28 октября 2021, 23:06

Специалисты рассказали, какие вещи всегда должны лежать в кошельке.

кошелек
Что нельзя хранить в кошельке / pixabay

Кошелек - несет мощную энергетику, как и сами деньги. Некоторые вещи, положенные в ваш кошелек могут оттолкнуть финансовую прибыль и привлечь неприятности.

Специалисты рассказали, какие вещи всегда должны лежать в кошельке, и что в ваше портмоне класть запрещено.

Кошелек должен быть из натуральных тканей, желательно из кожи. Цвет может быть любой - от белого до красного.

А вот купюры в кошельке должны быть сложенны аккуратно, в одну сторону и в зависимости от их достоинства.

Самыми сильными денежными талисманами, которые стоит положить в кошелек, являются: изображение виноградной грозди, листочек зеленого чая или мяты, кусочек корицы, бобы.

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Нельзя класть кошелек с деньгами на обеденный стол или кровать, можно привлечь в дом финансовые трудности.

В кошельке нельзя хранить много мелочи, ее нужно отдать в качестве милостыни.

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