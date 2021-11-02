Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз

Иконы и обереги стоит держать далеко от посторонних глаз.
В любом доме есть своя энергия и вещи талисманы, которые несут удачу и притягивают здоровье.
Как отмечают эксперты, в вашем доме есть предметы, которые нельзя показывать и держать на виду. Люди могут навлечь неприятности и вещи станут нести опасность для вас.
Старые фотографии никому нельзя показывать. Энергетика этих снимков может хранится десятилетиями. Если такая фотография будет в руках у негативного человека, то стоит ждать беду и неприятности. Ваши личные фотографии давайте только тем людям, которым вы доверяете.
Талисманы, обереги и иконы. Эти вещи несут мощную энергетику владельцев и такие вещи никто не должен видеть. Иконы и обереги стоит держать далеко от посторонних глаз. Негативные мысли могут сильно навредить вашим оберегам, и они утратят свою силу.
Коробки и шкатулки с украшениями нельзя ставить на видное место. Нельзя хвастаться и давать мерить свои драгоценности, люди могут навлечь на них зло и ваше эмоциональное состояние станет негативным.
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