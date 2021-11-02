УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз

2 ноября 2021, 21:08

Иконы и обереги стоит держать далеко от посторонних глаз.

дом
Какие предметы в доме несут опасность / pixabay

В любом доме есть своя энергия и вещи талисманы, которые несут удачу и притягивают здоровье.

Как отмечают эксперты, в вашем доме есть предметы, которые нельзя показывать и держать на виду. Люди могут навлечь неприятности и вещи станут нести опасность для вас.

Старые фотографии никому нельзя показывать. Энергетика этих снимков может хранится десятилетиями. Если такая фотография будет в руках у негативного человека, то стоит ждать беду и неприятности. Ваши личные фотографии давайте только тем людям, которым вы доверяете.

Талисманы, обереги и иконы. Эти вещи несут мощную энергетику владельцев и такие вещи никто не должен видеть. Иконы и обереги стоит держать далеко от посторонних глаз. Негативные мысли могут сильно навредить вашим оберегам, и они утратят свою силу.

Коробки и шкатулки с украшениями нельзя ставить на видное место. Нельзя хвастаться и давать мерить свои драгоценности, люди могут навлечь на них зло и ваше эмоциональное состояние станет негативным.

Читайте также:

viber
приметы
Сейчас вы просматриваете новость «Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз». Другие приметы на все случаи жизни читайте в разделе «Приметы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минутСамый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Гороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной романГороскоп на ноябрь 2021: финансовый успех, происки недругов или двойной роман "Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономииФинансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии
21:46

В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату

21:45

В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси Видео

21:31

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой Видео

21:08

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Видео

20:42

Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ Видео

Реклама
20:39

В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

20:20

"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал Видео

20:17

Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

20:03

"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

19:59

В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

19:51

"Большая стройка" приблизила дорожную отрасль к международным стандартам – МИУ

19:40

Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19:35

Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

19:28

График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы Видео

18:43

Глава Минобороны подал в отставку

18:42

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

18:39

Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

18:37

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

18:35

Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

18:23

Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов Видео

Реклама
18:04

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли он

17:49

Как правильно выбрать авокадо и на что обратить внимание

17:45

Четыре области Украины на пороге "красной зоны": кому и где светит локдаун Видео

17:34

Украина запросила у Беларуси аварийную помощь по поставкам электроэнергии Видео

17:14

До 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатов Видео

17:14

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

17:13

Дмитрий Комаров клонирован в лаборатории в Китае

16:57

Загорает во дворе и сидит в Сети: появились детали отсидки Зайцевой за смертельное ДТП Видео

16:57

Козырь для России: почему Ярош добавит проблем Зеленскому мнение

16:54

В МИД назвали количество украинцев, пострадавших от отравления в Египте Видео

16:45

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

16:32

Кулак вместо кадила: священник ПЦУ рассказал, за что избил соседку Видео

16:18

"Дополнительных средств не нужно": Шмыгаль рассказал о финансировании мер по борьбе с COVID-19

16:02

Во Львове во время движения внезапно умер водитель маршрутки: автобус с пассажирами въехал в столбы Видео

15:59

Названа самая вкусная и полезная закуска: готовим сырные шарики за 10 минут Видео

15:49

"Пинали ногами на глазах у детей": в Днепре школьник с мамой избили учительницу Видео

15:49

Аукцион провалился: Газпром отказался бронировать мощности через Украину на 2022 год Видео

15:47

Уже не любо, но все еще дорого: ТОП-5 самых дорогих разводов знаменитостей

15:27

Киевлянка отчаянно пыталась уберечь питомца от коронавируса и заставила его носить защитную маску Видео

15:17

Зальет мощными дождями, накроет туманами: украинцев предупредили об опасности Видео

Реклама
15:14

Солистка группы Kazka Зарицкая сбросила 20 кило на "Танцях з зірками": фото до и после

14:58

Верховная Рада одобрила госбюджет на 2022 год в первом чтении Видео

14:47

"Сегодня такой концентрации там нет": Данилов обвинил иноСМИ в дезинформации Видео

14:41

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

14:13

В Украине 93% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные Видео

14:10

Жутковатая сестра Аленушки: в Крыму опозорились с вульгарным памятником Видео

14:10

Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство

14:08

Контроль карантина в Киевской области станет еще жестче: что изменилось с 2 ноября

13:54

В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE Видео

13:51

СМИ рассказали, чего ждать от нового первого вице-премьера Юлии Свириденко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять