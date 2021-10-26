Никогда не делайте так: названы три вещи, которые нельзя делать перед порогом дома

Что нельзя делать перед порогом дома / pixabay

Наш дом - это наша крепость. Издавна порог считали особенным каждого жилища. В нем скапливалась вся энергия хозяев.

Правда, через порог может проникнуть негативная энергия и принести немало бед. Специалисты назвали три самых важных вещи, которые нельзя делать перед порогом вашего дома.

Не начинайте с порога уборку. Как отмечают эксперты, уборку в доме стоит начинать с самой дальней комнаты и заканчивая порогом. Таким образом вы весь негатив, который скапливается в доме выметаете. А начав уборку с порога, вы наоборот впускаете в дом неприятности.

Категорически нельзя, чтобы ваш порог скрипел. Такой порог в доме сулит серьезные проблемы со здоровьем и финансами. Если ваш порог сильно смущает, стоит сделать ремонт. Есть хорошая примета, споткнуться о порог - к дурным новостям или неприятным событиям в вашей жизни. То же касается и запрета наступать на порог. Так, перед выходом обязательно обращайте на это внимание.

К разлуке с любимым человеком, если вы через порог передаете важные вещи или целуете человека. Нарушение этого запрета может привести к ссорам и даже разрыву отношений.

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