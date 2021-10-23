Привлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнца

Что нельзя делать в доме после захода солнца / pixabay

Вечером или после захода солнца существует много примет в которые верили наши предки. Многие знают, что вечером нельзя выносить мусор, считать и одалживать деньги, а также смотреть в зеркало.

Узнайте, какие три важные приметы, которые не стоит делать после захода солнца.

Нельзя вечером и после захода солнца спорить и конфликтовать. Как говорят эксперты, можно привлечь неприятности и проблемы со сном. Если поздно вечером сложился конфликт, его нужно немедленно разрешить.

Нельзя поздно вечером стричь волосы, краситься и делать прически после наступления темноты. Специалисты говорят, что можно навлечь беду и потерять здоровье.

Нельзя на кухне хозяйкам оставлять грязную посуду и острые предметы - ножи, вилки, штопор. Считается, что домовой может о них пораниться, разозлиться и мстить хозяевам. А еще нельзя менять лампочку поздно вечером. Можно привлечь беду в дом.

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