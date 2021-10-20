Названы 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастье

Какие предметы притягивают в дом удачу / pixabay

В каждом доме есть предметы, которые несут энергетику. Разные предметы обладают уникальность и способны нести как беды, так и притягивать удачу.

Специалисты назвали всего три предмета, которые есть в каждом доме, и способны привлечь удачу.

Раньше почти в каждом доме можно было увидеть колокольчик. Существует мнение, что ритмичный и громкий звон колокольчиков способен защитить дом и его жителей от воздействия негативной энергии.

Если расположить колокольчик над входной дверью, он будет привлекать в дом счастье и благополучие, особенно если его звон будет раздаваться в вашем жилище каждый день.

Специалисты отмечают, что мыло не только является средством гигиены, но и предметом, обладающим сильной положительной энергетикой. С его помощью вы и ваша семья смогут избавиться от болезней, бед и несчастий. Чтобы мыло привлекало в ваш дом удачу, важно, чтобы оно состояло из натуральных компонентов.

Считается, что правильно подобранное зеркало способно привлекать в дом счастье и благополучие. В первую очередь, у зеркала не должно быть острых углов, так как в них скапливается негативная энергетика. Желательно, чтобы форма зеркала была круглой или овальной.

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