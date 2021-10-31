В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме

Какие вещи обязательно должны быть в вашем доме.
В каждом доме есть своя энергия, а вещи могут стать настоящим оберегом вашего жилища. Специалисты рассказали, какие предметы в доме могут привлечь радость, здоровье и материальное благополучие.
Булавку считается мощным оберегом для каждого человека. Ее можно вешать не только на одежду. Специалисты говорят, что булавка считается мощным защитником семьи от "дурного глаза", а еще является сильнейшим оберегом для детей.
Обычная домашняя соль - оберег от любого зла. Чтобы использовать ее как оберег от неприятностей, просто посыпьте ею порог вашего дома или офиса и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться.
Есть одно растение, которое нельзя ставить в доме, но его очень любят в офисах. Самой сильной защитой обладают колючие виды кактусов. Его можно поставить на подоконнике, чтобы блокировать плохую энергию извне. На рабочем столе или в приемной перед кабинетом, кактусы будут беречь от проникновения зла в вашу жизнь.
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