В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме

Приметы про дом / pixabay

В каждом доме есть своя энергия, а вещи могут стать настоящим оберегом вашего жилища. Специалисты рассказали, какие предметы в доме могут привлечь радость, здоровье и материальное благополучие.

Булавку считается мощным оберегом для каждого человека. Ее можно вешать не только на одежду. Специалисты говорят, что булавка считается мощным защитником семьи от "дурного глаза", а еще является сильнейшим оберегом для детей.

Обычная домашняя соль - оберег от любого зла. Чтобы использовать ее как оберег от неприятностей, просто посыпьте ею порог вашего дома или офиса и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться.

Есть одно растение, которое нельзя ставить в доме, но его очень любят в офисах. Самой сильной защитой обладают колючие виды кактусов. Его можно поставить на подоконнике, чтобы блокировать плохую энергию извне. На рабочем столе или в приемной перед кабинетом, кактусы будут беречь от проникновения зла в вашу жизнь.

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