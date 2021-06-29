Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег

Как приколоть булавку от сглаза / pixabay

Издавна булавка является одним из самых мощных защитных амулетов от сглаза. Заговаривая булавку в качестве сильного амулета и оберега, человек символически закалывает вход в своё энергетическое пространство.

Для защиты человека от сглаза подойдет любая английская булавка. Однако чтобы создать безупречный амулет, который надолго сохранит свои свойства, рекомендуется выбирать предмет в зависимости от его характеристик.

Как выбрать булавку от сглаза:

Материал . В качестве амулета от сглаза и порчи лучше всего подойдёт булавка из прочного металла серебристого цвета, но могут быть и другие варианты. Хорошо проводит магическую энергию нержавеющая сталь. В идеале можно заговорить серебряное украшение в виде булавки;

. В качестве амулета от сглаза и порчи лучше всего подойдёт булавка из прочного металла серебристого цвета, но могут быть и другие варианты. Хорошо проводит магическую энергию нержавеющая сталь. В идеале можно заговорить серебряное украшение в виде булавки; Размеры . Магический предмет должен быть достаточно компактным, чтобы не привлекать внимания, но и достаточно большим, чтобы не потеряться. Таким образом, для амулета подойдёт булавка средних размеров;

. Магический предмет должен быть достаточно компактным, чтобы не привлекать внимания, но и достаточно большим, чтобы не потеряться. Таким образом, для амулета подойдёт булавка средних размеров; Замок головки . Булавка с непрочным замком в качестве оберега непригодна, так как её легко потерять.

Эзотерики рекомендуют тщательно выбирать бусины, идущие в дополнение к амулету. В частности важен их цвет:

Зеленый — подходит для защиты от сглаза и порчи детей и беременных женщин. Для мальчиков рекомендуются болотные оттенки этого цвета, для девочек — светлые, а для будущих мамочек — глубокие и темные;

— подходит для защиты от сглаза и порчи детей и беременных женщин. Для мальчиков рекомендуются болотные оттенки этого цвета, для девочек — светлые, а для будущих мамочек — глубокие и темные; Желтый — идеальный вариант, если вы создаёте сильный амулет для близкого друга. Как вариант, могут использоваться золотые или оранжевые бусины;

— идеальный вариант, если вы создаёте сильный амулет для близкого друга. Как вариант, могут использоваться золотые или бусины; Красный — защитит от колдовского навета дорогого сердцу человека. Наиболее сильными амулетами являются булавки, заговоренные женщинами для их женихов или мужей;

— защитит от колдовского навета дорогого сердцу человека. Наиболее сильными амулетами являются булавки, заговоренные женщинами для их женихов или мужей; Черный — помогает в бизнесе и защищает от сглаза на безденежье;

— помогает в бизнесе и защищает от сглаза на безденежье; Синий или фиолетовый — подойдет, если вы создаёте оберег для своих родителей и пожилых людей. Также для подобного амулета подойдут украшения серебряного цвета.

Булавка от сглаза для детей

Одним из самых сильных оберегов от черного глаза для детей также является булавка. Этот магический предмет создает дополнительную защиту для развивающегося энергетического поля, позволяя малышу правильно развиваться и быть здоровым, несмотря на козни завистников и недоброжелателей.

Как приколоть и носить булавку

Считается, что место обитания всего злобного и темного — это низы нашего мира. Поэтому вся негативная энергия поступает в энергополе человека именно через нижние чакры. Чтобы это предотвратить, булавка или любой другой оберег от порчи крепится с изнаночной стороны нижней части одежды человека — например, на подоле платья. Булавка крепится головкой вниз — таким образом она сможет "уколоть" негатив, который пытается внедриться в ауру через порчу или непреднамеренный сглаз.

Однако если булавка упала или попросту произвольно раскрылась, от нее следует избавиться как можно быстрее. Этот оберег выполнил свою функцию и защитил носившего человека от сглаза, приняв весь негатив на себя.