Никогда не покупайте: эти вещи приносят в дом беду и нищету

Приметы про дом и вещи / pixabay

В каждом доме есть своя энергетика, а вещи способны накапливать ее и нести удачу своему хозяину. Специалисты говорят, что важно следить за тем, какие вещи вы приносите в дом. Есть несколько опасных предметов, которые категорически нельзя покупать.

Фигуры и статуэтки птиц несут в ваш дом неудачи и потери. Эксперты говорят, что такие изображения в вашем жилище способны забрать у вас финансовое благополучие. Исключение составляет лишь мифическая птица феникс, которая привлекает в дом деньги и счастье.

Нельзя ставить птиц на рабочем столе, в офисе или кабинете это может отпугнуть карьерный успех.

Старая одежда может нести негативную энергетику, от нее следует избавиться. Такие вещи в дом нельзя покупать, положительного они ничего не принесут, а удачу и здоровье спугнут.

Искусственные цветы считаются одним из самых больших источников финансовых проблем. Специалисты рекомендуют не покупать такие цветы и не приносить их в дом.

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Главное помнить, никогда не покупайте в ваш дом вещи у людей, которые несут негатив и плохо к вам относятся. Такие вещи уже несут отрицательную энергетику и способны вам навредить.

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