Не спите так никогда: привлечете беду и потеряете здоровье

Напротив зеркала нельзя ставить кровать.
Крепкий сон - это залог здоровья, хорошего настроения и удачи. Эксперты отмечают, что важным фактором является то, как вы спите и что окружает вас вокруг во время отдыха.
Специалисты категорически не рекомендуют спать ногами к двери. Это приведет к бедам и болезням. Кроме того, двери в комнату на ночь нужно обязательно закрывать, иначе это может спровоцировать дурные сны.
А вот скандинавские народы верили, что во сне человек может покидать свою физическую оболочку, поэтому на ночь дверь нужно обязательно запирать. Иначе душа может уйти и не вернуться.
Напротив зеркала нельзя ставить кровать. Специалисты говорят, что у вас может ухудшится качество сна и здоровье.
Нельзя спать возле окна. Кровать лучше разместить в углу или в центре комнаты, ложась перпендикулярно к условной линии, проходящей от окна к выходу.
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