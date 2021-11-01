Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022

Приметы на Новый год Тигра 2022 / ua.depositphotos.com

Покровителем нового 2022 года станет властный и сильный водяной тигр. Как отмечают специалисты, будущий год будет довольно ярким и запомнится многим неожиданными переменами.

Кроме того, людей ожидают резкие перепады настроения, но они будут позитивными.

Эксперты напоминают, что тигр ничего не боится и невероятно своенравен. При этом покровителем 2022 года будет водная стихия, которая способна вносить умиротворение.

Как привлечь удачу в дом в 2022 году

В каждом доме должен быть порядок в новогоднюю ночь. А вот, чтобы привлечь удачу с приходом Нового года нужно сменить талисман. Заранее приобретите фигурку выполненную из металла, стекла или хрусталя в виде тигра.

Выбирайте хорошо, чтобы не было никаких сколов и трещин на ней. Поставить ее следует на видном месте. Фигурка тигра будет оберегать ваш дом весь год. Советуем выбирать фигуру тигра с оттенком голубого цвета.

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Эксперты советуют, чтобы привлечь к себе удачу стоит встречать Новый год 2022 дома, в тесном кругу друзей или родственников. Покровитель года не любит больших и шумных компаний.

В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу

Встречать год Тигра стоит в одежде нейтральных цветов - бежевый, голубой, белый. Категорически нельзя выбирать тигровые принты.