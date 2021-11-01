Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022

Чтобы привлечь к себе удачу стоит встречать Новый год 2022 дома, в тесном кругу друзей или родственников.
Покровителем нового 2022 года станет властный и сильный водяной тигр. Как отмечают специалисты, будущий год будет довольно ярким и запомнится многим неожиданными переменами.
Кроме того, людей ожидают резкие перепады настроения, но они будут позитивными.
Эксперты напоминают, что тигр ничего не боится и невероятно своенравен. При этом покровителем 2022 года будет водная стихия, которая способна вносить умиротворение.
Как привлечь удачу в дом в 2022 году
В каждом доме должен быть порядок в новогоднюю ночь. А вот, чтобы привлечь удачу с приходом Нового года нужно сменить талисман. Заранее приобретите фигурку выполненную из металла, стекла или хрусталя в виде тигра.
Выбирайте хорошо, чтобы не было никаких сколов и трещин на ней. Поставить ее следует на видном месте. Фигурка тигра будет оберегать ваш дом весь год. Советуем выбирать фигуру тигра с оттенком голубого цвета.
Эксперты советуют, чтобы привлечь к себе удачу стоит встречать Новый год 2022 дома, в тесном кругу друзей или родственников. Покровитель года не любит больших и шумных компаний.
В чем встречать Новый год, чтобы привлечь удачу
Встречать год Тигра стоит в одежде нейтральных цветов - бежевый, голубой, белый. Категорически нельзя выбирать тигровые принты.