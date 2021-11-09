Должны быть в каждом доме: названы три вещи, которые принесут невероятную удачу

Эти вещи способны улучшить финансовое состояние и привлечь в дом здоровье.
Любая вещь в нашем доме несет свою энергетику и способна принести удачу, здоровье, достаток и благополучие. Специалисты назвали три простых вещи, которые станут вашим оберегом от неудач.
Чтобы улучшить свое финансовое состояние и привлечь в дом здоровье, эксперты советуют купить эти вещи.
Глиняный горшок, кувшин или чайник способны сохранить в вашем доме уют, принести здоровье и удачу. Глиняные вещи способны накапливать положительную энергетику и несут владельцу успех. Для того чтобы сохранить это крайне полезное свойство глиняной посуды, ее непременно нужно использовать только в хорошем настроении.
Вязаные вещи, которые вы сделали собственными руками, способны защитить своего владельца от врагов и принести здоровье. А льняные вещи в доме, например скатерть, будут приносить достаток.
Удачу могут принести и вещи, которые подарены с любовью от ваших близких. Как отмечают специалисты, это может быть кольцо или цепочка. Такие вещи могут защитить от недоброжелателей и врагов. Если вам подарок не по душе и интуиция подсказывает неладное, лучше его не носить.
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