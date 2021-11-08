Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022

Что нельзя дарить на Новый год 2022 / pixabay

Подарки на Новый год 2022 всегда самый актуальный вопрос в преддверии праздника. В год Тигра есть несколько важных запретов среди подарков, которые важно знать.

Как отмечают специалисты, нельзя дарить в 2022 году мелкие подарки, духи и косметику для волос. Тигр – животное царственное, он этого не одобрит.

Кроме того, есть подарки, которые могут принести проблемы на весь год. Такие вещи категорически нельзя дарить в год Тигра.

Ножи, ножницы, штопор. Такие подарки приносят только проблемы человеку, и можно весь год быть в неурядицах.

Нельзя дарить сумки и пустые кошельки. Как отмечают специалисты, такие подарки несут финансовые проблемы и бедность в дом.

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Тапки, полотенца и халаты. Эти вещи принесут в дом слезы и горечь, а еще владелец таких вещей может обрести проблемы со здоровьем.

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Специалисты также назвали главный запрет на подарок. На Новый год 2022 нельзя дарить зеркало. В виде пудренницы, палетки с тенями или набор блесков. Такие вещи несут моментальный негатив и принесут на весь год серьезные проблемы. Если человек не знал и подарил вам такой презент, а вы его приняли, тогда советуем вам не смотреть в зеркало и отложить его в дальнее место, а позже избавиться.

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