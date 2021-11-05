Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

В какой цвет наряжать елку 2022 и куда ее поставить, чтобы привлечь деньги, любовь и благополучие.
Символ Нового года – вечнозеленая красавица становится главной гостьей в доме на новогодние и рождественские праздники. Важно знать, куда правильно поставить и как нарядить деревце, чтобы в дом пришли счастье и удача.
Приходит время задуматься и о подарках для дорогих людей. Какие из них порадуют представителей зодиакального круга и станут амулетами от бед и несчастий, читайте в нашем материале: Новый год 2022: подарки по знакам Зодиака, которые помогут привлечь удачу.
Куда поставить елку по фен-шуй
Согласно китайской философии, если выбрать для пушистой красавицы правильное место в доме, она поможет привлечь достаток, счастье и любовь. Важно помнить, что через верхушку ели проходят позитивные энергетические потоки. Поэтому выбирать дерево нужно, чтобы оно не упиралось в потолок. Срезать верхнюю часть не рекомендуется.
- Левый дальний угол комнаты используется для привлечения денег в дом, левый ближний – для новых знакомств.
- Правый угол комнаты поможет наладить личную жизнь и привнести гармонию в отношения.
- Если на первом плане здоровье, нужно поставить елку в центр комнаты. Это место скопления жизненной энергии.
- Южная часть дома обеспечит авторитет и признание, восточная – взаимопонимание с близкими людьми.
- Юго-восточная сторона поможет укрепить финансовое благосостояние.
- В западной части нужно ставить елку тем, кто в следующем году мечтает встретить любовь и построить крепкие отношения.
- Тем, кто не может обойтись без путешествий поможет северо-западная сторона.
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Как украсить елку в год Тигра
Покровитель 2022 года Черный Водяной Тигр не жалует яркие кричащие цвета. Не любит он фиолетовый и красный. Цвета для привлечения денег и удачи в наступающем году: золотистый, серый, белый, голубой и синий.
Любителям классики можно украшать новогоднюю красавицу сочетаниями серебристой, синей и белой гаммы и цвета морской волны.
Для тех, кто любит необычные сочетания, подойдут украшения цвета шампань, зеленые и золотистые.
Тем, у кого есть дети, придется по душе эко-стиль. В качестве украшений подойдут мандарины, палочки корицы, шишки, кофейные зерна. Оригинальные гирлянды с кружочков сушеного апельсина, каштанов, мешковины и натуральные украшения можно смастерить вместе с детьми.
Хочется и самим окунуться в атмосферу детства? Перенестись в беззаботные времена довольно просто – достаточно заглянуть на антресоли своих бабушек и дедушек. В ящиках можно найти настоящие драгоценности – советские новогодние игрушки.