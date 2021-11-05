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Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

5 ноября 2021, 20:05

В какой цвет наряжать елку 2022 и куда ее поставить, чтобы привлечь деньги, любовь и благополучие.

Как украсить елку в год Тигра
Как украсить елку в год Тигра / ua.depositphotos.com/

Символ Нового года – вечнозеленая красавица становится главной гостьей в доме на новогодние и рождественские праздники. Важно знать, куда правильно поставить и как нарядить деревце, чтобы в дом пришли счастье и удача.

Приходит время задуматься и о подарках для дорогих людей. Какие из них порадуют представителей зодиакального круга и станут амулетами от бед и несчастий, читайте в нашем материале: Новый год 2022: подарки по знакам Зодиака, которые помогут привлечь удачу.

Куда поставить елку по фен-шуй

Согласно китайской философии, если выбрать для пушистой красавицы правильное место в доме, она поможет привлечь достаток, счастье и любовь. Важно помнить, что через верхушку ели проходят позитивные энергетические потоки. Поэтому выбирать дерево нужно, чтобы оно не упиралось в потолок. Срезать верхнюю часть не рекомендуется.

  • Левый дальний угол комнаты используется для привлечения денег в дом, левый ближний – для новых знакомств.
  • Правый угол комнаты поможет наладить личную жизнь и привнести гармонию в отношения.
  • Если на первом плане здоровье, нужно поставить елку в центр комнаты. Это место скопления жизненной энергии.
  • Южная часть дома обеспечит авторитет и признание, восточная – взаимопонимание с близкими людьми.
  • Юго-восточная сторона поможет укрепить финансовое благосостояние.
  • В западной части нужно ставить елку тем, кто в следующем году мечтает встретить любовь и построить крепкие отношения.
  • Тем, кто не может обойтись без путешествий поможет северо-западная сторона.

Читайте также2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

Как украсить елку в год Тигра

Покровитель 2022 года Черный Водяной Тигр не жалует яркие кричащие цвета. Не любит он фиолетовый и красный. Цвета для привлечения денег и удачи в наступающем году: золотистый, серый, белый, голубой и синий.

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Любителям классики можно украшать новогоднюю красавицу сочетаниями серебристой, синей и белой гаммы и цвета морской волны.

Новый год 2022
Как украсить елку 2022
Новый год 2022
Как наряжать елку 2022

Для тех, кто любит необычные сочетания, подойдут украшения цвета шампань, зеленые и золотистые.

Новый год 2022
Как украсить елку в год Тигра
Новый год 2022
Как украсить елку на Новый год 2022

Тем, у кого есть дети, придется по душе эко-стиль. В качестве украшений подойдут мандарины, палочки корицы, шишки, кофейные зерна. Оригинальные гирлянды с кружочков сушеного апельсина, каштанов, мешковины и натуральные украшения можно смастерить вместе с детьми.

Новый год 2022
Как украсить елку 2022 фото
Новый год 2022
Украшение елки в эко-стиле

Хочется и самим окунуться в атмосферу детства? Перенестись в беззаботные времена довольно просто – достаточно заглянуть на антресоли своих бабушек и дедушек. В ящиках можно найти настоящие драгоценности – советские новогодние игрушки.

Новый год 2022
Елка в ретро-стиле
Новый год 2022
Наряжаем елку на 2022

viber
Новый год 2022
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