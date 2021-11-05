Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

Как украсить елку в год Тигра / ua.depositphotos.com/

Символ Нового года – вечнозеленая красавица становится главной гостьей в доме на новогодние и рождественские праздники. Важно знать, куда правильно поставить и как нарядить деревце, чтобы в дом пришли счастье и удача.

Приходит время задуматься и о подарках для дорогих людей. Какие из них порадуют представителей зодиакального круга и станут амулетами от бед и несчастий, читайте в нашем материале: Новый год 2022: подарки по знакам Зодиака, которые помогут привлечь удачу.

Куда поставить елку по фен-шуй

Согласно китайской философии, если выбрать для пушистой красавицы правильное место в доме, она поможет привлечь достаток, счастье и любовь. Важно помнить, что через верхушку ели проходят позитивные энергетические потоки. Поэтому выбирать дерево нужно, чтобы оно не упиралось в потолок. Срезать верхнюю часть не рекомендуется.

Левый дальний угол комнаты используется для привлечения денег в дом, левый ближний – для новых знакомств.

Правый угол комнаты поможет наладить личную жизнь и привнести гармонию в отношения.

Если на первом плане здоровье, нужно поставить елку в центр комнаты. Это место скопления жизненной энергии.

Южная часть дома обеспечит авторитет и признание, восточная – взаимопонимание с близкими людьми.

Юго-восточная сторона поможет укрепить финансовое благосостояние.

В западной части нужно ставить елку тем, кто в следующем году мечтает встретить любовь и построить крепкие отношения.

Тем, кто не может обойтись без путешествий поможет северо-западная сторона.

Читайте также2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

Как украсить елку в год Тигра

Покровитель 2022 года Черный Водяной Тигр не жалует яркие кричащие цвета. Не любит он фиолетовый и красный. Цвета для привлечения денег и удачи в наступающем году: золотистый, серый, белый, голубой и синий.

Реклама

Любителям классики можно украшать новогоднюю красавицу сочетаниями серебристой, синей и белой гаммы и цвета морской волны.

Как украсить елку 2022

Как наряжать елку 2022

Для тех, кто любит необычные сочетания, подойдут украшения цвета шампань, зеленые и золотистые.

Как украсить елку в год Тигра

Как украсить елку на Новый год 2022

Тем, у кого есть дети, придется по душе эко-стиль. В качестве украшений подойдут мандарины, палочки корицы, шишки, кофейные зерна. Оригинальные гирлянды с кружочков сушеного апельсина, каштанов, мешковины и натуральные украшения можно смастерить вместе с детьми.

Как украсить елку 2022 фото

Украшение елки в эко-стиле

Хочется и самим окунуться в атмосферу детства? Перенестись в беззаботные времена довольно просто – достаточно заглянуть на антресоли своих бабушек и дедушек. В ящиках можно найти настоящие драгоценности – советские новогодние игрушки.

Елка в ретро-стиле