Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

От правильной формулировки зависит, сбудется желание или нет.
Новогодняя ночь – магическое время перехода старого состояния в новое. Она наделена большой энергетикой, которая помогает сбываться сокровенным желаниям и мечтам. Чтобы быстрее достичь своих целей, нужно правильно загадать желание.
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Как определиться с желанием
Чтобы магия новогодней ночи сработала и ваша мечта стала явью, необходимо для начала определиться со своими истинными желаниями и правильно их сформулировать.
- Загадывая желание, не стоит употреблять прошедшее или будущее время. Ваша мечта должна стать вашей реальностью, поэтому формулируйте свои хотелки в теперешнем времени. Формулировку "я хочу чтобы у меня было" стоит заменить на "я рада что у меня есть".
- Понимание того, что вы просите важная составляющая, которая помогает желанию воплощаться. Просьба не должна быть с негативными установками и сравнениями, не стоит ставить условия и обещать что-то взамен, вполне можно обойтись без жертвенности.
- Загадывайте не деньги, а на что их потратите. Например, не "я хочу 50 тысяч долларов", а "еду за своей новой белой Тойотой в автосалон".
- Забудьте о частичке "не". Она всегда несет негативное послание. Вместо "хочу не болеть", говорите "я здорова".
- Подумайте, а что будет после того, как ваше желание осуществится. Представьте себе этот момент и постарайтесь описать все чувства и эмоции, которые он вызывает. Что вы чувствуете, и совпадает ли это с вашими представлениями. Материализовать желание несложно, поэтому нужно задуматься над тем, чего вы действительно желаете.
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Под бой курантов
Заранее приготовьте небольшой листочек бумаги, желательно желтого цвета и напишите на нем свое желание. Когда часы будут бить полночь, предвещая начало нового года, нужно сжечь бумажку, высыпать пепел в бокал шампанского и выпить до последнего удара курантов.
Гадание на елке
Пушистая красавица тоже может дать ответ исполнится ли ваша заветная просьба. В ночь на Новый год 2022 нужно взять еловую веточку и нашептать на нее свое желание. Затем поставить ее в воду у кровати. Через три дня посмотрите, сколько иголок опало. Если количество четное – желание сбудется уже в этом году. Нечетное – с его исполнением придется подождать.
Визуализировать желаемое
Украшайте дом теми вещами, о которых мечтаете. Например, ваша цель – новая квартира. Елочные декорации в виде ключей или салат в виде дома помогут Вселенной понять, чего вы желаете.
Желание на мандаринах
Один из символов Нового года является мандарин. Его можно использовать на желание тем, кто в наступающем году хочет забеременеть. Чтобы желание сбылось, необходимо под бой курантов успеть почистить и съесть фрукт. Мечта сбудется, если в мандарине была косточка, которую нужно проглотить.
Письмо Деду Морозу
Совсем необязательно быть ребенком, чтобы написать письмо в Лапландию. Более того, такое занятие поможет более четко сформулировать и визуализировать вашу мечту. Отправлять письмо адресату совсем необязательно (хотя и можно), достаточно просто спрятать его в конверт и запечатать.
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