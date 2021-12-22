С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

Поздравления с Новым годом 2022, сердечные картинки и прикольные открытки - ищите в подборке Главреда.
Новый год – один из самых любимых праздников для многих. Помимо извечных вопросов как накрыть новогодний стол 2022, как украсить елку на Новый год и какой наряд выбрать для праздничной ночи, актуальными становятся и поздравление с Новым годом 2022 для самых близких людей, коллег и друзей.
О том, как будем отдыхать в новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.
Что послушать в Новый год, чтобы зарядиться праздничным настроением, можно узнать в нашей подборке: Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022.
Не стоит забывать, что поздравления с наступающим Новым годом также прибодрят и настроят на позитив и предвкушение праздника.
С Новым годом 2022 – поздравления в прозе, своими словами, картинки и открытки
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!
***
Поздравляю с Новым годом! Пусть все горести и неудачи остаются в старом, а новый приносит Вам только радость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье. Желаю, чтобы все Ваши планы свершались, а цели достигались. Чтобы новости приносили только счастье, а для грусти не было причин. Желаю вам достатка и удовольствия от вашей работы!
***
С Новым годом! Желаю Вам провести незабываемый год, который будет полон прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся, главное — верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!
Поздравления с Новым годом короткие
С Новым годом! Год наступивший пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.
***
С Новым годом! Желаю от всей души ярких моментов в жизни, только приятных впечатлений, большого достатка в доме, гармонии в семье, везения во всех делах и, конечно же, чистой и искренней любви!
***
Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждая минута приносила только радость, каждое событие было приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась успешным результатом!
***
Желаю мира и добра,
Любви, душевного тепла!
Пускай вам этот Новый год
Успех и радость принесет!
Пусть Новый год откроет двери
В мир волшебства, заботы, веры.
И всё хорошее начнется!
Удача пусть вам улыбнется!
***
Желаю сказочного года
Без бед, болезней и помех!
Готовьтесь к новым поворотам
На неожиданный успех.
Пусть только радостные лица
Вас дома будут окружать,
И давняя мечта свершится,
Не заставляя долго ждать!
***
С Новым годом поздравляю
И желаю волшебства,
Чтобы в эту ночь сегодня
У вас всех сбылась мечта!
Чтобы ели мандарины,
Уплетали оливье,
И смотрели телевизор,
В своей дружненькой семье!
Чтобы было настроение
Новогоднее сейчас,
Позитив и вдохновение,
Счастье и отрада глаз!