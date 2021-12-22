С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

Поздравления с Новым годом 2022 / depositphotos.com/

Новый год – один из самых любимых праздников для многих. Помимо извечных вопросов как накрыть новогодний стол 2022, как украсить елку на Новый год и какой наряд выбрать для праздничной ночи, актуальными становятся и поздравление с Новым годом 2022 для самых близких людей, коллег и друзей.

О том, как будем отдыхать в новогодние праздники, читайте в нашем материале: Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине.

Что послушать в Новый год, чтобы зарядиться праздничным настроением, можно узнать в нашей подборке: Новогодние песни слушать онлайн: зажигательная и душевная музыка на Новый год 2022.

Не стоит забывать, что поздравления с наступающим Новым годом также прибодрят и настроят на позитив и предвкушение праздника.

С Новым годом 2022 – поздравления в прозе, своими словами, картинки и открытки

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть всё, что мы планировали, обязательно сбудется: всё то, что хотели начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!

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С Новым годом 2022

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Поздравляю с Новым годом! Пусть все горести и неудачи остаются в старом, а новый приносит Вам только радость, улыбки, долгожданные встречи, любовь и здоровье. Желаю, чтобы все Ваши планы свершались, а цели достигались. Чтобы новости приносили только счастье, а для грусти не было причин. Желаю вам достатка и удовольствия от вашей работы!

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С Новым годом! Желаю Вам провести незабываемый год, который будет полон прекрасных, запоминающихся моментов и успехов в любых начинаниях. Все мечты обязательно исполнятся, главное — верьте в себя. Пусть Вас окружают лишь любящие и преданные люди, которые смогут наполнить этот год яркими красками!

С Новым годом 2022 картинки

Поздравления с Новым годом короткие

С Новым годом! Год наступивший пусть принесет только хорошие события, яркие моменты в жизни, счастье, исполнение всех надежд и поставленных целей.

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С Новым годом! Желаю от всей души ярких моментов в жизни, только приятных впечатлений, большого достатка в доме, гармонии в семье, везения во всех делах и, конечно же, чистой и искренней любви!

С Новым годом 2022 открытки

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы каждая минута приносила только радость, каждое событие было приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась успешным результатом!

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Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пускай вам этот Новый год

Успех и радость принесет!

Пусть Новый год откроет двери

В мир волшебства, заботы, веры.

И всё хорошее начнется!

Удача пусть вам улыбнется!

С Новым годом тигра

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Желаю сказочного года

Без бед, болезней и помех!

Готовьтесь к новым поворотам

На неожиданный успех.

Пусть только радостные лица

Вас дома будут окружать,

И давняя мечта свершится,

Не заставляя долго ждать!

Картинка с Новым годом 2022

***

С Новым годом поздравляю

И желаю волшебства,

Чтобы в эту ночь сегодня

У вас всех сбылась мечта!

Чтобы ели мандарины,

Уплетали оливье,

И смотрели телевизор,

В своей дружненькой семье!

Чтобы было настроение

Новогоднее сейчас,

Позитив и вдохновение,

Счастье и отрада глаз!

Картинки на Новый год

Картинки с наступающим Новым годом

Новый год 2022 картинки

С Новым годом 2022 картинки